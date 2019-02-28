Почему на самом деле НОТУ не договорилась с MARUV: официальный комментарий

Представители НОТУ сообщили, что между сторонами был ряд деловых вопросов

Певица MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

28 февраля в Киеве состоялась пресс-конференция НОТУ, где члены правления ответили на накопившиеся вопросы журналистов относительно отказа Украины от участия в "Евровидении 2019". Журналист Сегодня.Lifestyle побывал на мероприятии и узнал, поедет ли Украина на "Евровидение 2020" в Россию в случае победы Сергея Лазарева в этом году.

Кроме того, стало известно, почему на самом деле НОТУ не удалось договориться с победительницей Нацотбора певицей MARUV. Как оказалось, был ряд деловых вопросов, решить которые сторонам не удалось.

"Мы приглашали MARUV на пресс-конференцию, мы коммуницируем. Я думаю, она тоже кое-что поняла после этой ситуации. Возможно, если бы было больше времени, мы бы пришли к общему решению. У нас было 48 часов, чтобы достичь соглашения. С MARUV было еще много чисто деловых вопросов. Был представитель лейбла, pr-менеджер", – сообщила член правления НОТУ Александра Кольцова.

В то же время Кольцова провела параллель с другими артистами и сообщила, что переговоры, к примеру, с MELOVIN, длились 20 минут.

"Это когнитивный диссонанс. Хочется, чтобы она (MARUV) пела, и хочется, чтобы она говорила правильные вещи. А она сама хочет быть такой, какая она есть. Артист считает, что не должен говорить о политике. Мы не навязывали ей, что говорить. И не договариваются 7 часов с человеком, которого не хотят отправлять на конкурс", – подытожил глава правления НОТУ Зураб Аласания.

Ранее мы писали, что, по словам певицы MARUV, она не смогла поехать на "Евровидение 2019" из-за кабальных условий договора. НОТУ обнародовала пункты договора, который должен подписать представитель Украины на конкурсе.

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