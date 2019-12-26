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Почему Олег Винник не украшает елку в киевской квартире

Певец Олег Винник рассказал о новогодних традициях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба

На съемочной площадке новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, популярный украинский певец Олег Винник рассказал, что он находил под елкой в детстве и почему не украшает новогоднее дерево в киевской квартире.

На что шли поклонницы Олега Винника, чтобы пообщаться с ним – видео:

В праздничном шоу "Привіт, 20-ті!" Олег Винник порадует зрителей своими главными хитами. Оказывается, певец питает особую слабость к новогодним елкам. Впрочем, для него важно, чтобы деревце было настоящим.

"Думаю, что многие со мной согласятся: самое главное – это аромат ели дома. В моем детстве были Дед Мороз и Снегурочка, шоколадка под елкой. Хотя шоколад я не очень люблю, но в детстве это было настоящее счастье", – поделился Олег Винник.

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Но несмотря на любовь к новогодней красавице, в этот раз елочки в Киеве у певца не будет.

"Я очень люблю выбирать и украшать елку, жаль, что в этом году не успею сделать это самостоятельно, в Украине я очень занят. Но обо мне подумали – в студии в Берлине, где буду с Нового года работать, меня будет ждать елка", – отметил артист за кулисами шоу "Привіт, 20-ті!".

Певец Олег Винник
Певец Олег Винник
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу телеканала "Украина" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

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