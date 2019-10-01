Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Почему Потап решил рассекретить отношения с Настей Каменских: подробности их личной жизни

Украинский рэпер рассказал о жизни с супругой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/realpotap

Известный украинский певец и продюсер Потап, который недавно презентовал новый альбом MISHA, откровенно рассказал о личной жизни с новоиспеченной женой – певицей Настей Каменских. Также шоумен признался, почему долго скрывал от общественности отношения со звездной возлюбленной.

Смотрите также видео: Настя Каменских поделилась подробностями свадьбы

Во время интервью в программе "Слава+" Алексей Потапенко заявил, что ему надоело скрывать отношения с певицей и они решили сыграть свадьбу.

"Мне очень надоело скрывать отношения. Скрывать отношения — это не красиво по отношению к женщине и к самому себе. Поэтому наступил момент, когда стало уже очень грустно, и мы решили забацать свадьбу", — говорит артист.

Читайте также:
"Не хочется расставаться": Настя Каменских поделилась семейным фото с Потапом

По словам Потапа, с Настей не всегда просто и они стараются не зацикливаться на быте. Ко всему, украинская звезда не забывает дома о роли жены – готовит и убирает: "Она International-суперзвезда, и она живет дома у меня. Готовит мне и убирает. Она пару лет "настраивала" меня, потому что я гулял сильно. Надо освежать свои отношения. Надо освежать свой быт, чтобы быт не был бытом... Иногда можно позволить своей супруге, даже если вы пуританских мировоззрений, разрешить приготовить вам макароны al dente в одном фартуке".

Ранее мы также писали, что Настя Каменских избила шипами навязчивого поклонника.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Ирина Горовая рассказала об интересной особенности Потапа Счастливы вместе: Потап с экс-женой устроили сыну настоящий праздник   На Потапа и его экс-жену фанаты накинулись с обвинениями: фото
отношения Потап певец Потап и Настя Каменских
Реклама

Новости партнеров

Собчак оконфузилась на свадьбе
Собчак оконфузилась на свадьбе
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Секреты ухода за орхидеей
Секреты ухода за орхидеей
Вкуснее мяса: салат на зиму
Вкуснее мяса: салат на зиму "Греческий"

Популярные статьи

Сегодня, 13:36Fun

1 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 12:11Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: почему все так считают

Сегодня, 09:14Fun

Мужчина 17 лет прятался от полиции в горах: его нашли благодаря мусору

Сегодня, 08:48Шоу-бизнес

"Моя прекрасная няня": как сейчас выглядят главные герои сериала

Сегодня, 05:53Fun

На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого века

Вчера, 20:02Шоу-бизнес

Ирина Билык показала, как выглядит ее мама

Вчера, 12:34Fun

30 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:02Food

Как правильно варить булгур на плите

Вчера, 10:42Шоу-бизнес

Кто покинул "Танці з зірками 2019" в шестом выпуске

Вчера, 10:01Шоу-бизнес

Сергей Лазарев впервые показал дочь от суррогатной матери: фото

Вчера, 08:07Events

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления и открытки с днем ангела

Вчера, 05:53Fun

Невеста бросила жениха и вышла замуж за свадебного музыканта

29 сентябряШоу-бизнес

Аноним передумала продавать фото больной Анастасии Заворотнюк – СМИ

29 сентябряТехно

Электромобили Tesla получили самое большое в истории улучшение

29 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 29 сентября – 5 октября для всех знаков зодиака

28 сентябряШоу-бизнес

Леся Никитюк показала родинку на интимном месте: смелое фото