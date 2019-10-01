Почему Потап решил рассекретить отношения с Настей Каменских: подробности их личной жизни

Украинский рэпер рассказал о жизни с супругой

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/realpotap

Известный украинский певец и продюсер Потап, который недавно презентовал новый альбом MISHA, откровенно рассказал о личной жизни с новоиспеченной женой – певицей Настей Каменских. Также шоумен признался, почему долго скрывал от общественности отношения со звездной возлюбленной.

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Во время интервью в программе "Слава+" Алексей Потапенко заявил, что ему надоело скрывать отношения с певицей и они решили сыграть свадьбу.

"Мне очень надоело скрывать отношения. Скрывать отношения — это не красиво по отношению к женщине и к самому себе. Поэтому наступил момент, когда стало уже очень грустно, и мы решили забацать свадьбу", — говорит артист.

По словам Потапа, с Настей не всегда просто и они стараются не зацикливаться на быте. Ко всему, украинская звезда не забывает дома о роли жены – готовит и убирает: "Она International-суперзвезда, и она живет дома у меня. Готовит мне и убирает. Она пару лет "настраивала" меня, потому что я гулял сильно. Надо освежать свои отношения. Надо освежать свой быт, чтобы быт не был бытом... Иногда можно позволить своей супруге, даже если вы пуританских мировоззрений, разрешить приготовить вам макароны al dente в одном фартуке".

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