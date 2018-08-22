Почему Слава Каминская не выступит на шоу "Танці з зірками"
Певица не сможет выступить на паркете из-за травмы
Совсем скоро стартует новый сезон шоу "Танці з зірками", в котором примут участие многие украинские знаменитости.
Одной из участниц стала солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская. Недавно певица сообщила всем о том, что на репетициях она получила серьезную травму.
Теперь же стало известно, что в это воскресенье, 26 августа, на паркете певицу заменит ее муж Эдгар Каминский. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram: "В результате травмы. Слава попросила выступить вместо неё в это воскресенье в #танціззірками . Будете смотреть первый эфир со мной?".
Мы сообщали о том, что Павел Зибров стал участником шоу "Танці з зірками". Зибров принял эстафету от Оксаны Марченко и подтвердил свое участие в новом сезоне шоу.
Ранее согласились радовать зрителей своими танцами в шоу Маша Ефросинина, Слава Каминская, Анита Луценко, Злата Огневич, Николай Тищенко и другие.