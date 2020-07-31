"Почти как мой рост": Оля Полякова в бикини и рассекретила длину своих ног

Певица продемонстрировала роскошную спортивную фигуру

Певица Оля Полякова, которая недавно поделилась своим детским фото, продемонстрировала спортивную фигуру и назвала длину своих ног. В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала фото, сделанное на даче.

В кадре Полякова позирует в купальнике на фоне зеленой природы. На снимке четко видно стальной пресс Оли и ее, как их называют поклонники певицы, "бесконечные" ноги.

"На даче! Пошла готовить кабачковую икру", – коротко подписала пост Полякова.

Оля Полякова Фото: facebook/polyakovamusic

В комментариях пользователи сети засыпали исполнительницу комплиментами, а кто-то спросил, какая длина ее ног. На что Оля Полякова ответила, что они 126 см.

Скриншот instagram.com/polyakovamusic/

Напомним, что во время карантина Оля Полякова готовила блюда и делилась своими любимыми рецептами в прямом эфире в Instagram. Певица также нашла новый способ заработать на карантине.

Чем на самоизоляции занята Оля Полякова, смотрите в сюжете:

Ранее Оля Полякова показала мужа и трогательно поздравила его с днем рождения.

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