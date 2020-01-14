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"Почувствовала сильную боль": экс-невеста Виталия Козловского рассказала, как получила травму ноги

Рамина Эсхакзай наступила на камень на берегу моря

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:01
Рамина Эсхакзай
Рамина Эсхакзай
Фото: instagram.com/raminalalala

Бывшая невеста украинского певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай во время отпуска в Египте получила серьезную травму ноги и была вынуждена сделать гипсовую перевязку на 10 дней. Но свой отдых экс-участница романтического шоу "Холостяк" не прервала.

Смотрите, как прошел творческий юбилей Виталия Козловского:

Более того, Рамина на своей странице в Instagram рассказала, при каких обстоятельствах травмировала ногу. Также знаменитость поделилась деталями лечения в местной больнице по условиям страховки.

Рамина Эсхакзай
Рамина Эсхакзай
Фото: instagram.com/raminalalala

"Я вышла погулять вдоль берега возле отеля, наступила на камень и подвернула ногу. Ощущение боли длилось около минуты, после чего я пошла дальше гулять и загорать возле бассейна. В 18.00, когда мы собрались выходить на праздничный ужин, я почувствовала сильную боль в стопе и области возле лодыжки, но не придала этому значения и дальше через боль продолжила собираться на ужин. Посреди дороги (идти где-то 7 минут) я поняла, что не могу идти, нога адски болит, опухла, хочется плакать и быстрей что-то сделать, чтобы убрать боль. Со слезами на глазах я "доползала" до ближайшего лежака и попросила Диану побеждать на ресепшн и вызвать врача по страховке", – рассказала подробности неприятного инциденты ведущая.

По словам звезды, в госпитале ей сделали гипсовую перевязку на 10 дней и дали с собой обезболивающие на последующие три дня.

Напомним, что бывшая невеста украинского певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай недавно также рассказала шокирующую правду об их отношениях.

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