"Почувствовала сильный удар": Ирина Федишин впервые прокомментировала ДТП

Певица поделилась подробностями инцидента

Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая недавно вместе со своим супругом попала в серьезную аварию, раскрыла журналистам программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" подробности страшного инцидента.

Авария произошел ночью возле города Ровно, когда звезда с мужем возвращались с концерта.

"Я в этот момент как раз наклонилась застегивать обувь, потому что мы готовились заезжать на заправку. И в этот момент почувствовала сильный удар", – рассказала певица.

Ирина Федишин попала в ДТП Фото: instagram.com/irynafedyshyn Ирина Федишин попала в ДТП Фото: instagram.com/irynafedyshyn Ирина Федишин попала в ДТП Фото: instagram.com/irynafedyshyn 1/3

Оказалось, что в их автомобиль на большой скорости влетел пассажирский автобус. Ирину с мужем Виталием забрали сотрудники медицинской помощи, и всю ночь они провели в больнице: "К счастью, нет переломов, мы делали обследование. Все обошлось, но это очень страшно".

Ранее мы также писали, что Ирина Федишин высказалась о выступлениях в России.

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