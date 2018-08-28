Под аккомпанемент пианино: в новом учебном году принца Джорджа ждут занятия балетом

Кроме того, у юного наследника монархов в школе появятся и уроки в бассейне

Принц Джордж. Фото: Instagram/kensingtonroyal

Уже в сентябре пятилетний принц Джордж, который дебютировал в списке самых стильных британцев 2018-го по версии Tatler, снова пойдет в частную школу Thomas's Battersea в Лондоне. Отметим, что учеником этой школы он стал в прошлом году.

Как сообщает Harper’s Bazaar, в новом учебном году помимо привычных школьных предметов юного наследника британского престола ждут уроки в бассейне и даже в балетном классе. Занятия балетом будут длиться по 35 минут под аккомпанемент фортепиано.

На сайте школы Thomas's Battersea указано, что "такие уроки предназначены для развития физических качеств учащихся, выносливости, творчества, экспрессии и музыкальности, умения использовать различные звуки и музыкальные стили".

В более старших классах в выбранной родителями принца Джорджа школе для развития творческих навыков предлагают присоединиться к школьному хору и пойти на кружок актерского мастерства.

Ранее мы писали, принцу Джорджу – 5 лет: лучшие фото маленького монарха. Также сообщалось, что сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма временно нанимали усиленную охрану. Такое решение было принято из-за того, что ранее возникла угроза атаки на наследника короны.