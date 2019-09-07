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Под прицелом камер: Джонни Депп появился на Венецианском кинофестивале

Актер презентовал фильм, в котором сыграл главную роль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:32
Джонни Депп на 76-м Венецианском кинофестивале
Джонни Депп на 76-м Венецианском кинофестивале
Фото: Getty Images

Джонни Депп, который накануне показал последствия драки с экс-женой, появился на 76-м Венецианском кинофестивале. В пятницу, 6 сентября, 56-летний актер представил на фестивале кино "В ожидании варваров", в котором исполнил главную роль.

Смотрите сюжет о тайнах, которые скрывает Джонни Депп:

На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма "В ожидании варваров". Джонни Депп сыграл жестокого полковника по фамилии Джолл. В касте также значатся Роберт Паттинсон и Гарри Меллинг, но они не были замечены на фестивале в Лидо.

Перед объективами фотокамер на красной дорожке экс-супруг Эмбер Херд позировал в темно-синем костюме и голубых очках.

Джонни Депп на 76-м Венецианском кинофестивале
Джонни Депп на 76-м Венецианском кинофестивале
Фото: Getty Images

К слову, журналистам Депп рассказал, что именно очки помогли ему вжиться в роль Джолла. По его словам, аксессуар, который носит его персонаж в фильме, актеру дал режиссер ленты Сиро Герра.

Джонни Депп на 76-м Венецианском кинофестивале
Джонни Депп на 76-м Венецианском кинофестивале
Фото: Getty Images

Ранее стало известно, что в суде против Эмбер Херд Джонни Депп одержал первую победу. Голливудской звезде удалось получить в суде распоряжение о выплате компенсации со стороны его бывшей жены.

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