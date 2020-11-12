Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Под руку с военным: первое появление Мелании Трамп на публике после выборов в США (фото)

Сегодня, 16:54

Первая леди США подобрала стильный наряд

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп впервые после оглашения результатов выборов в Штатах появились на публике. Пара посетила мероприятие, которое было посвящено Дню ветеранов в США.

Официальное черно-белое фото появилось на странице Мелании в Twitter. День был дождливый, поэтому Мелания, надев стильное твидовое пальто и черные лодочки на каблуке, спряталась под зонтом, держа под руку отнюдь не своего супруга, а военного! Этот момент привлек внимание многих пользователей Сети, ведь обычно Мелания либо держит за руку Дональда, либо же просто идет рядом. Комментаторы уже вспомнили тот факт, что недавно ходили слухи о желании Мелании подать на развод!

Мелания и Дональд Трамп на Дне ветеранов
Мелания и Дональд Трамп на Дне ветеранов
Фото: twitter.com/flotus

Президент и первая леди приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище в Вирджинии. К паре присоединились вице-президент Майк Пенс и его супруга Карен, секретарь по делам ветеранов Роберт Уилки и дочь Трампа Иванка.

Скриншот: Instagram

Напомним, бывшая модель и экс-супруга Трампа Ивана Трамп рассказала, что она думает по поводу проигрыша Дональда на президентских выборах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Брачное чтиво: все свадьбы и разводы семейки Трамп Жена и зять Трампа признали его поражение на выборах - СМИ Это женщины, которые стоят за самыми влиятельными мужчинами США: что о них известно (видео)
стиль Дональд Трамп Мелания Трамп
Реклама

Новости партнеров

Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці зiрками"
"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці зiрками"
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя

Популярные статьи

Сегодня, 11:12Афиша

Энн Хэтэуэй – 38: ТОП-5 ролей голливудской актрисы

Сегодня, 05:32Психология

Гороскоп на сегодня 12 ноября: Близнецов ждет насыщенный день, а Рак достигнет своей цели

Вчера, 16:19Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо, Кэти Перри и другие звезды Голливуда, которые изменились до неузнаваемости

Вчера, 14:48Events

День ангела Анастасии: красивые поздравления в стихах и прозе

Вчера, 12:40Афиша

Именинник дня — Леонардо Ди Каприо: 10 впечатляющих ролей оскароносного актера

Вчера, 11:12Fun

Жених и невеста сфотографировались перед свадьбой. Этот снимок оказался последним в их жизни

Вчера, 05:06Психология

Гороскоп на сегодня 11 ноября: Весам нужно побыть паинькой, а Скорпиону – нельзя тормозить

10 ноябряFun

День студента-2020 в Украине: дата и история праздника

10 ноябряШоу-бизнес

Дочь Стивена Спилберга открыто рассказала о работе в порноиндустрии: "Я наслаждаюсь"

10 ноябряEvents

День бухгалтера-2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

10 ноябряШоу-бизнес

"Он понял, что что-то пошло не так": Оля Цибульская рассказала, как изменила любимому с танцором балета

10 ноябряFun

80-летняя бабушка после первой ночи с 35-летним любовником приняла ислам (фото)

10 ноябряFun

Три женщины и один мужчина занялись сексом посреди парка (фото)

10 ноябряEvents

10 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

9 ноябряWellness

ТОП-10 продуктов, снижающих уровень плохого холестерина

9 ноябряEvents

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

Новости партнеров

"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Заведенная Дженнифер Лопес переборщила с разрезами на платье
Заведенная Дженнифер Лопес переборщила с разрезами на платье
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Украинка с 13-м размером бюста свела с ума видом в белье
Украинка с 13-м размером бюста свела с ума видом в белье
Спокуслива дружина яскравого дебютанта збірної України. Фото
Спокуслива дружина яскравого дебютанта збірної України. Фото
В каких "царских хоромах" живет Андрей Данилко
В каких "царских хоромах" живет Андрей Данилко
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Как определить зараженного коронавирусом: Комаровский рассказал
Как определить зараженного коронавирусом: Комаровский рассказал

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять