Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Экономная Меган Маркл: что супруги подарили друг другу на годовщину свадьбы

Два года назад герцоги поженились

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:05

19 мая 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы. В этом году их праздник был особенным – впервые герцоги провели его вдвоем, вдали от королевской семьи. После того как супруги сложили свои обязанности, у них начался новый этап – самостоятельная жизнь в Лос-Анджелесе.

Поскольку их вторая годовщина совпала с мировым карантином, отмечать семейный праздник супруги остались дома со своим сыном Арчи, которому 6 мая исполнился год. Как сообщает Us Weekly, Меган Маркл решила не тратить деньги зря и сделала презент мужу своими руками – открытку с сентиментальным текстом.

"Меган сделала для Гарри открытку и от руки написала красивый и сентиментальный текст, пытаясь выразить на словах свою любовь", – поделился инсайдер.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

А вот принц Гарри, несмотря на сложности финансового положения их семьи, порадовал любимую огромным букетом роз и кольцом с тремя драгоценными камнями, каждый из которых символизировал дни рождения трех членов их семьи.

Историю жизни Меган Маркл смотрите в сюжете:

Напомним, что в начале мая Меган Маркл проиграла журналистам в суде. Супруга принца Гарри обвинила британский таблоид во вмешательстве в ее личную жизнь, а именно в публикации письма, которое она написала своему отцу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Вторая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: как это было 11 лет расплаты: Меган Маркл и принц Гарри задолжали британской казне огромную сумму Боевые искусства и балет: СМИ обнародовали актерское резюме Меган Маркл
подарки свадьба годовщина принц Гарри Меган Маркл
Реклама

Популярные статьи

Сегодня, 15:08Fun

21 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 10:32Fun

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

Сегодня, 09:07Стиль

Зашифрованный код нации: что означают узоры и цвета на вышиванках

Сегодня, 08:03Шоу-бизнес

Стройная и стильная: супруг Аллы Пугачевой поделился новым видео с певицей

Сегодня, 05:54Fun

Ученые показали на видео удивительное животное, вымершее 84 года назад

Вчера, 18:06Шоу-бизнес

Just married: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Вчера, 10:09Food

Как быстро почистить молодую картошку: пять простых способов

Вчера, 09:25Wellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

День рождения Джо Кокера: ТОП-7 легендарных хитов рок-певца

Вчера, 06:49Fun

Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизни

Вчера, 05:56Fun

Фотограф "отомстил" матери жениха на свадьбе: курьезные снимки

19 маяЭксклюзив

"Киевский" торт, фамилия мужа и короткое платье: подробности росписи Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

19 маяFood

Японский чай матча: польза, вред и как правильно заваривать

19 маяШоу-бизнес

"Молчала много лет": Тина Кароль заинтриговала сообщением

19 маяШоу-бизнес

Вторая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: как это было

18 маяWellness

Мифы и правда о питьевом режиме: как на самом деле нужно пить воду

Новости партнеров

Холостяк 10: стало известно, кто прошёл в финал шоу
Холостяк 10: стало известно, кто прошёл в финал шоу
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Алла Пугачева шокировала появлением в обтягивающем наряде
Алла Пугачева шокировала появлением в обтягивающем наряде
10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого
Зірку фільму
Зірку фільму "Сутінки" і його дівчину знайшли мертвими
Как сложились судьбы солисток девичьих групп 90-х и начала нулевы
Как сложились судьбы солисток девичьих групп 90-х и начала нулевы
Ані Лорак порадувала шанувальників відвертими знімками (фото)
Ані Лорак порадувала шанувальників відвертими знімками (фото)