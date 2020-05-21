Экономная Меган Маркл: что супруги подарили друг другу на годовщину свадьбы

Два года назад герцоги поженились

19 мая 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы. В этом году их праздник был особенным – впервые герцоги провели его вдвоем, вдали от королевской семьи. После того как супруги сложили свои обязанности, у них начался новый этап – самостоятельная жизнь в Лос-Анджелесе.

Поскольку их вторая годовщина совпала с мировым карантином, отмечать семейный праздник супруги остались дома со своим сыном Арчи, которому 6 мая исполнился год. Как сообщает Us Weekly, Меган Маркл решила не тратить деньги зря и сделала презент мужу своими руками – открытку с сентиментальным текстом.

"Меган сделала для Гарри открытку и от руки написала красивый и сентиментальный текст, пытаясь выразить на словах свою любовь", – поделился инсайдер.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

А вот принц Гарри, несмотря на сложности финансового положения их семьи, порадовал любимую огромным букетом роз и кольцом с тремя драгоценными камнями, каждый из которых символизировал дни рождения трех членов их семьи.

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Напомним, что в начале мая Меган Маркл проиграла журналистам в суде. Супруга принца Гарри обвинила британский таблоид во вмешательстве в ее личную жизнь, а именно в публикации письма, которое она написала своему отцу.

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