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"Подарок" на День влюбленных: бойфренд жестоко избил Хейден Панеттьер

Экс-невеста Владимира Кличко в очередной раз стала жертвой насилия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:11
Хейден Панеттьер и ее бойфренд Брайан Хикерсон
Хейден Панеттьер и ее бойфренд Брайан Хикерсон
Фото: Getty Images

Бойфренда голливудской актрисы Хейден Панеттьер Брайана Хикерсона, с которого недавно сняли все обвинения, снова взяли под арест. Стало известно, что молодой человек снова избил Хейден Панеттьер, и сделал это 14 февраля, в День святого Валентина.

Хейден Панеттьер запечатлели на прогулке с братом парня:

Выяснилось, что Хейден Панеттьер и Брайан Хикерсон поссорились, в результате чего молодой человек ударил возлюбленную "кулаком по правой части лица". Об этом сообщает TMZ со ссылкой на представителей правоохранительных органов, которые прибыли на место происшествия.

Об избиении сообщил неизвестный мужчина-очевидец, заявив также, что Брайан Хикерсон был в состоянии алкогольного опьянения. В момент прибытия копов Брайан Хикерсон лежал возле дома, в котором якобы закрылась Хейден Панеттьер.

Хейден Панеттьер с бойфрендом Брайаном Хикерсоном
Хейден Панеттьер с бойфрендом Брайаном Хикерсоном
Фото: Getty Images

Согласно документам, Хейден дала показания полиции, где указала, что они с Брайаном находились в спальне, когда он начал избивать ее. Копы утверждают, что лицо Панеттьер было красным и опухшим, у нее также была царапина и припухлость на левой руке, по всей видимости, полученные во время ссоры.

Отметим, это уже не первый случай избиения Хейден Панеттьер ее бойфрендом. Семья актрисы в ярости из-за поведения Брайана Хикерсона, однако никак не может повлиять на выбор Хейден продолжать с ним отношения.

Напомним, ранее появилась информация, что Хейден Панеттьер настолько озабочена личной жизнью, что не видится с маленькой дочерью от Владимира Кличко.

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