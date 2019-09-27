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Подавал на развод: Анастасия Приходько рассказала о конфликте с мужем

В прошлом году пара в течение двух месяцев жила отдельно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:41

Украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно обвенчалась со своим мужем Александром, рассказала о конфликтах в семье. Так, из-за взрывного характера артистки в прошлом году пара в течение двух месяцев жила отдельно. Более того, выяснилось, что Александр подал на развод.

Официально Анастасия Приходько вышла замуж еще в 2013 году. Тогда пара расписалась в центральном ЗАГСе в спортивных костюмах. В 2015-м Анастасия родила любимому сына Гордея. Однако спустя пять 5 лет супружеской жизни Анастасия и Александр серьезно поссорились.

"Если я уже взорвалась, то я уже начинаю говорить все. Все, что я знаю. Все, что было, вспоминать все, что было. И меня уже не остановить. Но потом наступает вторая фаза, я обижена, но начинаю потом себя корить за то, что я много наговорила. Но я не пойду первая извиняться. Потому что если я обижаюсь, я не говорю. Совсем не разговариваю. Вообще не говорю", – признается певица.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько
Фото: instagram.com/prykhodko_official

Многочисленные обиды, молчание и периодические истерики Приходько привели к тому, что ее муж однажды просто подал на развод, и молодая семья даже разъехалась почти на два месяца.

"Я уже думала, как привыкать жить одной. Но муж мне сказал, что от таких глупостей люди не расходятся. Я знаю, что и моя вина в этом есть, и моего мужа", – вспоминает Анастасия.

Но прежде чем жечь мосты, супруги решили расставить все точки над "і", откровенно поговорив. И это сработало. Александр и Анастасия решили, что из-за таких глупостей, как молчание и истерики, расставаться точно не стоит. Приходько пообещала быть более мягкой и даже начала учиться идти на компромиссы, что ранее для нее было чрезвычайно сложно.

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Отметим, некогда поговаривали, что конфликт в семье Приходько произошел из-за другой женщины, однако артистка опровергла эту информацию: "Все что угодно, но такого у нас не было".

О походах к психологу, прошлых отношениях и скандальном интервью с Яниной Соколовой – смотрите в сюжете "Зіркового шляху".

Ранее мы также писали, что на Анастасию Приходько напали во время концерта.

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