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Подловили папарацци: Эмили Ратаковски позировала в бикини в объятиях мужа

Супруги отдыхали на пляже Майями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:45
Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata
Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata

Не так давно 27-летняя Эмили Ратаковски  отдыхала со своим мужем, продюсером Себастьяном Бир-Макклардом  на солнечном пляже Майями. В это время ее подловили папарации и снимки Ратаковски в бикини быстро распространились по сети.

Несмотря на то, что Эмили и так часто публикует "голые" фото в Instagram, в ее аккаунте реже появляются фото именно с такого ракурса. Не особо часто модель радует поклонников снимками и своим супругом.

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Эмили Ратаковски с мужем
Фото: скриншот Instagram

Во время отдыха Эмили сменила несколько бикини из ее собственной коллекции бренда Inamorata.

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Эмили Ратаковски с мужем
Фото: скриншот Instagram
 
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Эмили Ратаковски с мужем
Фото: скриншот Instagram
 

Ранее Эмили Ратаковски заподозрили в обмане. Поклонники не могли не заметить, что ягодицы девушки, которые она показывает при любом удобном случае, немного изменились.

Кроме этого,  модель показала новые пикантные фото с греческого острова Миконос. 

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