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Фанаты Натальи Могилевской пошутили над певицей: реакция звезды

Сегодня, 18:32

Украинская артистка оценила юмор подписчиков

Украинская певица Наталья Могилевская, которая готовит новый музыкальный сюрприз своим поклонникам, недавно опубликовала фото, сделанное для нового музыкального проекта. Артистка заявила, что во время карантина внутри нее произошли изменения, которые повлияли на ее личность.

Певица Наталья Могилевская
Певица Наталья Могилевская
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Таким образом исполнительница анонсировала выход нового проекта, но поклонники решили пошутить над кумиром и сделали мем. Фолловерам снимок напомнил проверку зрения и они добавили к Наталье Могилевской таблицу Сивцева. Такая шутка совсем не разгневала артистку, а наоборот – Могилевская оценила юмор подписчиков.

Более того, звезда обратилась к поклонникам с просьбой присылать ей подобные работы. Лучшие из них певица пообещала публиковать в своем блоге: "Отличный юмор! Уважаю и люблю своих фанов. Очень крутой мем! У кого еще есть идеи? Выкладывайте свои работы, отмечайте меня и ставьте тег. Лучшие работы буду публиковать в стори".

Также смотрите в видео, как Наталья Могилевская проводила время на карантине:

Напомним, ранее Наталья Могилевская заявила, что готова стать мамой. Но пока называть имя своего возлюбленного знаменитость отказывается. По ее словам, она сейчас счастлива, а счастье любит тишину.

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шоу-бизнес певица Наталья Могилевская
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