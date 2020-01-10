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Подпортила репутацию: внучку Елизаветы II лишили водительского удостоверения

Зара Тиндолл признала свою вину в содеянном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Зара Тиндолл
Зара Тиндолл
Фото: Instagram.com

Старшую внучку королевы Британии Елизаветы II Зару Тиндолл лишили водительского удостоверения. Теперь 38-летняя член королевской семьи не сможет водить автомобиль в течение шести месяцев.

Королева Елизавета II отказалась финансировать свадьбу последней незамужней внуки:

Неприятный инцидент произошел еще в ноябре 2019 года, но лишь сейчас Зара Филлипс признала свою вину. По информации BBC, внучка Елизаветы II ехала на своем Land Rover со скоростью 145 километров в час вместо разрешенных 112. Ее номера попали на камеры видеорегистраторов около ее дома в Котсуолде. Суд обязал ее выплатить штраф в размере 880 долларов и покрыть судебные расходы в размере 200 долларов.

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Для Зары Тиндолл это не первое правонарушение на дороге. В возрасте 19 лет внучка королевы едва уцелела, перекинувшись за рулем автомобиля. А что касается лишения водительских прав сроком на пол года, то одного правонарушения мало. Скорее всего, к такому решению суда привел ряд других нарушений.

Напомним, что недавно мать принцессы Беатрис и второй внучки королевы Британии рассекретила детали свадьбы.

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