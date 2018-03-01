Подробности пятого сезона проекта "Киев днем и ночью"

Инна Мельник, руководитель творческого объединения, создающего "Киев днем и ночью" (КДиН) для Нового канала, раскрыла подробности пятого сезона проекта и рассказала, как пишутся сценарии для сериалити.

— Инна, за два года вышло четыре сезона "КДиН". И этой весной сериалити впервые не выйдет на экраны. Почему?

— Начну издалека. Каждый день нам пишут фанаты. И мы не просто читаем все отзывы, мы к ним прислушиваемся. К негативным комментариям в том числе, потому что они заставляют нас становиться лучше. Мы их услышали и решили, что "КДиН" пора полностью апгрейдить. На то, чтобы начать новую главу в истории сериалити, нужно время. Мы его взяли, чтобы осенью взорвать планету пятым сезоном (смеется). Мы приняли решение обновить практически весь состав героев, а новые герои диктуют новый сюжет. Мы надеемся покорить и хейтеров, и ярых фанатов нашего проекта. И еще: пятый сезон будет целиком и полностью на украинском языке.

— Кто из героев предыдущих сезонов останется в сериалити?

— Всего несколько человек, чьи истории еще не закончены. К примеру, наша влюбленная парочка — Альбина и Александр Владимирович. Мы недавно болтали с Альбиной: она смеялась, мол, хочу пробыть с Сашей до того момента, пока можно будет приносить ему в баночке зубные протезы. Так что их история еще открыта и может длиться, как мне кажется, не один сезон.

— Не могу не спросить о судьбе енота Семена — питомца Саши Озолина...

— Енот Семен живет в зоопарке, у него наконец-то появилась невеста, так что он размножается и счастлив. Наши ребята ездят к нему в гости. Но его история с Сашей закончена.

— На страницах "КДиН" в соцсетях обсуждают какой-то таинственный кастинг...

— О да! Мы готовим нашим зрителям грандиозный сюрприз — проект "ЗаКДНся". Это масштабный студийный интернет-кастинг. Впервые зрители увидят и смогут принять участие в отборе нового героя "КДиН". В течение 12 выпусков (старт первого — 28 февраля на сайте Нового канала) зрители, наравне с судьями, станут оценивать парней и девушек. Кастинг будет состоять из трех этапов, после каждого — открытое голосование в соцсетях и на сайте Нового канала. На первом этапе — 150 человек, в конце останутся только двое лучших — по одному победителю от судей и зрителей.

— Но проект "ЗаКДНся" не отменяет основной кастинг, верно?

— Да, конечно. В новом сезоне у нас будет больше, чем двое героев. Кастинг-отдел "КДиН" не прекращает работу вот уже два года, с запуска первого сезона сериалити. Каждый день к нам приходит от 20 до 60 человек: подростки, студенты, уже взрослые люди, пенсионеры. Самой зрелой женщине, которая приходила к нам на кастинг, было под 80 лет! А самой младшей — всего несколько месяцев. К слову, вы все ее знаете — это наша принцесса Ариша, дочь Оксаны и Богдана.

— Кстати, об Арише. Это реальная или сериальная дочь Оксаны?

— Я снова начну издалека. Споры фанатов о том, сериал мы или реалити, не утихают на протяжении двух лет. И вот так же, как мнение народа делится 50 на 50, и формат делится 50 на 50. Наши герои — не актеры. Перед каждым сезоном мы пишем с ними огромные интервью. Нам важно знать о ребятах все: как они жили раньше, как показывают свою любовь, ревность. Наши сценаристы пишут драматургическую канву, но заполняют эту канву наши герои историями из своей жизни. Мы вплетаем в сценарий все, что происходит с ребятами прямо сейчас. Как, например, отношения Саши и Оксаны. То, что они вместе — это реальность. Они пара в жизни. Но чтобы ярче проявить их чувства в кадре, появилась история с рождением дочки. Это как раз момент выдумки. Поэтому грань настоящей жизни и выдумки в "КДиН" очень размыта.

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