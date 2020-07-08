Подруга Ефремова объяснила, почему актер сел пьяным за руль в день ДТП

Михаил Ефремов оказался завсегдатаем местного бара

Сегодня, 8 июля, – ровно месяц со дня аварии, произошедшей по вине российского актера Михаила Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей скончался пассажир, в машину которого врезался актер. Отметим, что Михаил находился под воздействием алкоголя.

Близкая подруга Ефремова Татьяна Беркович в интервью изданию "СтарХит" рассказала, по какой причине актер мог в тот день сесть пьяным за руль.

"Он никогда себе такого не позволял. Объясню. Миша несколько лет назад купил квартиру в Плотниковом переулке. И там в конце улицы есть бар, в котором он был в день аварии. На протяжении всех последних лет, приезжая с работы, Ефремов ставил машину на парковку и шел домой или в этот бар. Там встречался с друзьями, смотрел футбол, проводил время... Выпивал или не выпивал — это частное дело каждого. Да, бывает, он любит эпатаж. И может изобразить такого пьяного, как делает в кино, что ни у кого сомнений не возникнет", – рассказала Беркович.

Фото: СтарХит

Женщина уверяет, что Михаил никогда не был запойным алкоголиком, и это лишь впечатление, сложившееся о нем в обществе.

"Людям и кажется: Ефремов все время в образе. Да если бы это было так, у него не было бы шестерых детей, пяти жен и работы по самое не балуй. Я не выступаю сейчас защитником, у него есть адвокат в рамках уголовного дела. Но как подруга, которая знает Мишу, знает всех его жен, детей… Мы настолько единомышленники и понимаем друг друга, что это совершенно особого рода отношения, которые даются не всегда и не всем. Если по жизни вы встречаете такого человека, это большой подарок судьбы", – объяснила Татьяна.

О том, как Михаил Ефремов содержит бывшую жену, смотрите в сюжете ниже:

Напомним, Михаилу Ефремову предъявлено окончательное обвинение в ДТП.

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