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Подруга Меган Маркл призналась, чего на самом деле добивается герцогиня Сассекская

По словам Джины Нелторп-Коун, герцогиня намерена править миром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:27
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри заявили, что намерены сложить королевские обязанности, чем шокировали весь мир. Однако бывшая подруга герцогини Сассекской Джина Нелторп-Коун сообщила, что новость ее не удивила.

Подробнее об отказе принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей узнайте в сюжете:

Изданию Daily Mail Джина рассказала, что познакомилась с будущей герцогиней в 2014 году и стала не только ее агентом, но и близкой подругой. По крайней мере, так казалось самой Джине.

"Я стала ее агентом, помогая ей получать контракты с ведущими брендами. Она была острой, как бритва – креативной и дотошной, с хорошим деловым умом и американским предпринимательским отношением к жизни. Меган быстро стала для меня не просто клиентом. Мы даже стали дружить только после нескольких встреч. Я испытывала к ней глубокую привязанность, и у меня сложилось впечатление, что она чувствовала то же самое", – говорит подруга герцогини.

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Женщина также отметила, что Меган всегда отстаивала свою позицию до конца: "Я до сих пор вспоминаю ее отказ остаться в ведущем лондонском отеле, потому что она заметила попугая, которого содержали в клетке.

По словам Джины, она не удивилась, что принц Гарри и Меган Маркл собрались "отделиться" от королевской семьи, однако полагала, что это случится через пару лет: "Когда я услышала в среду, что она и Гарри планируют такой радикальный шаг, как сложить обязанности старших членов королевской семьи, я не была слишком удивлена. Потому что из своего личного опыта я знаю, что Меган в первую очередь деловая женщина. И с чисто коммерческой точки зрения это прекрасное время для нее, чтобы начать с того места, где она остановилась, и строить свою карьеру как актрисы и общественного деятеля. И если это подразумевает отделение Гарри от королевской семьи в "реальный мир" – так и будет", – заявила Нелторп-Коун.

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Несмотря на то что Меган ценила советы своего агента, в том числе касательно личной жизни, после того как Джина поделилась опасениями по поводу ее союза с принцем Гарри, будущая герцогиня продолжила стоять на своем.

"Я не хочу это слышать... Это позитивные изменения в моей жизни", – сказала тогда Меган. В тот момент я впервые почувствовала себя неловко в ее компании. Не то чтобы мы не делились секретами, но на этот раз все было иначе. Тогда я этого не знала, но это было началом конца нашей дружбы и профессиональных отношений", – вспоминает Джина.

Кроме того, по словам девушки, Маркл говорила неправду, когда утверждала, что не знала, кто такой Гарри до знакомства с ним. Джина считает, что Меган Маркл вышла замуж за принца, дабы получить власть: "Мы собираемся изменить мир", – проговорила она мне на ухо, ее глаза сверкали твердым намерением. Я поняла, что она собирается править миром".

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Как и телеведущий Пирс Морган, Джина уверяет, что именно Меган Маркл поспособствовала "отделению" Гарри от королевской семьи.

"Я уверена, что именно ее влияние на Гарри уводит его от семьи. Я не хочу сказать, что у него нет собственного мнения, но он сам однажды сказал: "То, что Меган хочет, Меган получит", – заявляет женщина.

По словам Джины, Маркл до замужества никогда не интересовалась историей Британии и королевской семьи, став ее частью, дабы реализовать собственные цели: "Я не думаю, что она действительно бы приняла королевский мир, историю, традиции и протокол без личной выгоды".

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Нелторп-Коун также уверена, что герцоги Сассекские имеют все шансы зарабатывать гораздо больше денег, нежели они получали как члены королевской семьи.

"Я не сомневаюсь, что у Меган и Гарри есть потенциал, чтобы заработать гораздо больше денег, чем они получали как члены королевской семьи. Она знает, что делает. Не возникает сомнения, что многие крупнейшие компании захотят, чтобы и Меган, и Гарри были послами бренда: это то, над чем мы с Меган работали до того, как она вышла замуж за Гарри, и чем Меган больше всего интересовалась", – утверждает Джина.

Ранее мы также писали, что Меган Маркл и принц Гарри готовились к расколу в королевской семье еще летом. Герцог лично договорился о контракте своей супруги с Disney.

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