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Подруга Михаила Ефремова о ДТП: "Миша – не запойный алкоголик"

Сегодня, 16:04

Женщина также рассказала о нынешнем состоянии артиста

Прошел ровно месяц с момента страшного ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова. Напомним, в результате происшествия умер мужчина, в машину которого врезался Михаил. Актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Близкая подруга Михаила Ефремова, ресторатор Татьяна Беркович в интервью изданию "СтарХит" рассказала, как актер переживает последствия аварии, о его жизненных проблемах и раскаянии.

"То, что сейчас с ним происходит, ужасно. Он человек творческой профессии, у него совершенно другая душевная организация. Тонкая, чувствительная. Для него эта внутренняя трагедия настолько сильна...Плюс он растерян. Миша двое суток не мог даже толком говорить. А все тут же набросились, мол, не извиняется. Я не была в аварии, но неделю находилась в шоке. И я знаю его. Он корит себя и будет корить до конца своих дней.

Гоша Куценко, Татьяна Беркович и Михаил Ефремов
Гоша Куценко, Татьяна Беркович и Михаил Ефремов
Фото: СтарХит

Кроме этого, женщина объяснила, что морально Ефремов очень тяжело переживает все случившееся. Татьяна отрицает тот факт, что актер часто злоупотребляет алкоголем, как убеждены многие.

"Какие бы обстоятельства ни были, есть вещи, которые не отмотать. Миша в очень тяжелом моральном состоянии. Здоровье немножко подлечили. И, знаете, удивилась, когда кто-то меня спросил: а абстинентного синдрома у Ефремова нет? Это когда резко перестаешь пить. Но Миша — не запойный алкоголик. Если ему надо завтра идти на работу, он в жизни не станет пить. Алкоголик — это когда трясутся руки и надо похмелиться. У Миши этого никогда не было", – рассказала Беркович.

Напомним, Михаилу Ефремову предъявлено окончательное обвинение в ДТП.

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