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"Буду скучать до конца моих дней": подруга Ольги Фреймут трагично погибла в ДТП

Телеведущая потеряла близкого человека

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:42
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
Фото: instagram.com/freimutolia

Известная телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно попалась на лжи, сообщила поклонникам в Instagram трагическую новость – ее близкая подруга погибла в ДТП.

Смотрите сюжет об отце Сергея Притулы:

Смертельная авария произошла на трассе Киев-Чоп. Соломия Островская была за рулем Nissan Juke и столкнулась с грузовиком недалеко от Житомира. Женщина скончалась на месте.

"Ушла из жизни моя близкая подруга – Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней. Не верю. Буду скучать до конца моих дней. Она была неземная, слишком идеальна, чтобы быть правдой. Сочувствую родным Соломии...", – написала Ольга под опубликованным кадром подруги.

Соломия Островская возвращалась в Киев после отдыха в австрийских Альпах. Еще утром она публиковала в сети красочные фото.

INSTAGRAM

Напомним, что ранее Ольга Фреймут растрогала признанием о своем коллеге – Сергее Притуле.

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