Подружки и традиции: появились первые фото с девичника Приянки Чопры

Индийская актриса выложила первые фото с памятного события

Девичник Приянки Чопры. Фото: instagram/priyankachopra

Популярная индийская актриса и модель Приянка Чопра, которая является лучшей подругой герцогини Сассекской, показала первые фото со своего девичника.

Еще не успели утихнуть восторги после роскошной свадьбы королевы Болливуда Дипики Падуконе и ее супруга, актера Ранвира Сингха, как мы можем полюбоваться новыми яркими снимками их соотечественников.

36-летняя Приянка Чопра и 26-летний Ник Джонас отпраздновали свадьбу 1 декабря в Мумбае. Самое интсересное, что гостей просили не снимать происходящее на камеры и телефоны, поэтому официальных фотографий с церемонии пока нет. Зато на своей странице в Instagram новоиспеченная супруга выложила несколько снимков с девичника.

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На них будущая невеста запечатлена в окружении своих подруг, которые, согласно традиции, расписывают ее стопы и руки специальными орнаментами, символизирующими счастье, богатство и плодовитость. К слову, хну для этого должен подарить лично жених.

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Напомним, индийская актриса Приянка Чопра и певец Ник Джонас решили пожениться спустя два месяца отношений, но официальных заявлений по поводу свадьбы пара пока не давала. Предложение Приянке, если верить инсайдерам People, Ник сделал в ее день рождения, 18 июля. Источник из окружения певца сообщил изданию, что Ник "очень, очень счастлив".