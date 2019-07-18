Погиб Евгений Щербаков: загадочная история смерти ведущего

Ведущий из Днепра Евгений Щербаков выпал из окна в Одессе

Евгений Щербаков Фото: instagram.com/isherbakovofficial

Евгений Щербаков умер в Одессе 17 июля. Ведущий из Днепра выпал из окна квартиры на 17-м этажа. Инцидент случился в Одессе около 7 утра. Обстоятельства смерти пока не сообщаются, однако подписчики парня уже обсуждают вероятную причину смерти Евгения Щербакова в комментариях на его странице в Instagram.

Многие считают, что ведущий выпал из окна неслучайно. Евгений Щербаков покончил жизнь самоубийством – так считает большинство пользователей сети, и не безосновательно. Дело в том, что 5 июля 2019 года Евгений Щербаков создал Telegram-канал, где оставлял довольно загадочные посты. В первом сообщении парень пишет: "Считывайте суть моих слов, а не копошитесь в значении каждого из них. Читайте каждое слово, которое я пишу. Каждое. Каждое слово, которое я пишу, имеет значение".

Спустя два дня, 7 июля, Евгений Щербаков снова оставил неоднозначную информацию: "Ох, к чему я пришёл сегодня в течение дня! Жизнь сегодня в голове перевернулась два раза. Пока рано озвучивать это вам. Теперь то вы точно подумаете, что я спятил. Но нет... сегодня я стал ещё сильнее. Это поможет всем нам. Ждите, и верьте мне".

Телеграм-канал Евгения Щербакова

Уже спустя несколько минут ведущий буквально сообщил точную дату и время собственной смерти: "Не знаю, что именно, но что-то точно ждёт меня семнадцатого июля... Возможно, в 7:50... Я не случайно родился здесь и сейчас. Случайности бывают только в игровых автоматах (для красоты фразы сказал;)), в природе случайностей не бывает".

Телеграм-канал Евгения Щербакова

Сложно не заметить фатальное присутствие цифры 7 в жизни Евгения Щербакова. Именно 7 июля ведущий объявил подписчикам, что пришел к важному решению. 17 июля в 7 утра ведущий погиб в Одессе. Кроме того, в контактах на странице Евгения Щербакова в Instagram указана его электронная почта: isherbakovg1707@gmail.com.

Инстаграм Евгения Щербакова

Официальная причина смерти Евгения Щербакова не сообщается, подписчики делают выводы лишь на основе его постов в Telegram.

Известно, что Евгений Щербаков не состоял в отношениях и был довольно одинок. Однако бывшая девушка ведущего Алена на своей странице в Instagram призналась, что на днях Евгений рассказывал, что увидел свою смерть. Кроме того, Алена утверждает, что Щербаков "открыл в себе божественное начало", а также говорит о том, что "его забрали, так как он выполнил свою миссию в этом мире".

Инстаграм бывшей девушки Евгения Щербакова

Детство ведущего сложно назвать счастливым, по словам парня, его отец был тираном и издевался над матерью.

"Многие мальчики говорят, что хотят быть похожими на своего отца. Но я видел жизнь своего отца. Пусть ещё и совсем маленьким, но видел жизнь моей мамы рядом с ним. Атмосферу в семье. "Разговоры на кухне", пока я в спальне боюсь громко вздохнуть... Я не хочу быть похожим на своего отца! Я хочу быть лучшего него!", – писал ведущий в Facebook.

Отметим, судя по соцсетях и отзывах знакомых, Евгений Щербаков был открытым и жизнерадостным человеком. Ведущий любил свою работу, был без ума от животных, а также увлекался путешествиями. Об этом свидетельствуют фото Евгения Щербакова в Instagram:

Евгений Щербаков Фото: instagram.com/isherbakovofficial Евгений Щербаков Фото: instagram.com/isherbakovofficial Евгений Щербаков Фото: instagram.com/isherbakovofficial Евгений Щербаков Фото: instagram.com/isherbakovofficial Евгений Щербаков Фото: instagram.com/isherbakovofficial Евгений Щербаков Фото: instagram.com/isherbakovofficial Евгений Щербаков Фото: instagram.com/isherbakovofficial Евгений Щербаков Фото: instagram.com/isherbakovofficial 1/8

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