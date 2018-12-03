Погибшую Марину Поплавскую из "Дизель шоу" наградили орденом

Актрису наградили посмертно орденом "За заслуги"

Марина Поплавская. Фото: facebook.com/dizelshow

Актрису Марину Поплавскую из "Дизель шоу", которая трагически погибла в страшном ДТП 20 октября, посмертно наградили орденом "За заслуги". Соответствующая информация появилась на сайте президента Украины.

Награждение проходило по случаю 27-й годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991. Поплавская оказалась среди 26 украинцев, которых президент отметил орденом.

"За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд постановляю: Наградить орденом "За заслуги" ІІІ степени Поплавскую Марианну Францевну (посмертно) – актрису, г. Житомир", – сказано в сообщении.

Напомним, что известная украинская актриса юмористического шоу "Дизель шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом 20 октября. 28 ноября было 40 дней по Марине Поплавской. Мы писали о том, как память артистки почтили в "Дизель Студио".