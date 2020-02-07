Похищение принцессы Анны: как Елизавета II отблагодарила британца за спасение дочери

Рон Расселл получил за храбрость не только медаль

Елизавета II и принцесса Анна Фото: Getty Images

20 марта 1974 года единственную дочь британской королевы Елизаветы II пытались похитить. На тот момент принцессе Анне было 24 года. Когда она возвращалась с мужем с благотворительного мероприятия в Букингемский дворец, 26-летний Йен Болл открыл стрельбу и пытался похитить члена королевской семьи. Но этому помешал случайный прохожий – боксер Рон Расселл. Вот уже прошло много лет, а мужчина только сейчас рассказал, как его отблагодарила Ее Величество.

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Как сообщает издание Mirror, от королевской семьи Рон тогда получил орден за мужество в стенах Букингемского дворца. Он с трепетом вспоминает слова Ее Величества: "Медаль вы получаете из рук королевы, а благодарность – от сердца любящей матери".

Место, где пытались похитить принцессу Анну Фото: Getty Images

Но медалью королевская щедрость не ограничилась – монаршая семья выплатила его ипотеку за дом. На тот момент 27-летний Рон переживал кризис материального положения. Спустя 45 лет после спасения принцессы Анны, мужчина снова испытывает финансовые трудности и решился на продажу медали за храбрость. Сообщается, что на аукционе он сможет выручить около 20 тысяч фунтов стерлингов (около 640 тысяч гривен, – Ред.).

Напомним также, принц Уильям получил новый титул от королевы Елизаветы II.

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