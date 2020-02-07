Похищение принцессы Анны: как Елизавета II отблагодарила британца за спасение дочери
Рон Расселл получил за храбрость не только медаль
20 марта 1974 года единственную дочь британской королевы Елизаветы II пытались похитить. На тот момент принцессе Анне было 24 года. Когда она возвращалась с мужем с благотворительного мероприятия в Букингемский дворец, 26-летний Йен Болл открыл стрельбу и пытался похитить члена королевской семьи. Но этому помешал случайный прохожий – боксер Рон Расселл. Вот уже прошло много лет, а мужчина только сейчас рассказал, как его отблагодарила Ее Величество.
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Как сообщает издание Mirror, от королевской семьи Рон тогда получил орден за мужество в стенах Букингемского дворца. Он с трепетом вспоминает слова Ее Величества: "Медаль вы получаете из рук королевы, а благодарность – от сердца любящей матери".
Но медалью королевская щедрость не ограничилась – монаршая семья выплатила его ипотеку за дом. На тот момент 27-летний Рон переживал кризис материального положения. Спустя 45 лет после спасения принцессы Анны, мужчина снова испытывает финансовые трудности и решился на продажу медали за храбрость. Сообщается, что на аукционе он сможет выручить около 20 тысяч фунтов стерлингов (около 640 тысяч гривен, – Ред.).
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