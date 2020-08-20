Похоронили Валентину Легкоступову: кто из звезд пришел проститься с певицей

Траурная церемония проходила на Троекуровском кладбище

Сегодня, 20 августа, в Москве, на Троекуровском кладбище прошли похороны российской певицы Валентины Легкоступовой. На прощание с артисткой пришли ее родные, друзья и коллеги, сообщает "СтарХит".

Среди знаменитостей на похоронах Легкоступовой были замечены: телеведущий Андрей Малахов, композитор Ирина Грибулина, певцы – Феликс Царикати, Сергей Пенкин, Михаил Муромов и многие другие.

Также сообщается, что на прощание с артисткой прибыл ее бывший супруг Алексей Григорьев, от которого певица родила сына Матвея. Среди родных Валентины были ее дочь, сын и пожилая мать, которой стало плохо. Женщине вызывали скорую помощь.

С Валентиной Легкоступовой попрощались в Москве Фото: СтарХит С Валентиной Легкоступовой попрощались в Москве Фото: СтарХит С Валентиной Легкоступовой попрощались в Москве Фото: СтарХит С Валентиной Легкоступовой попрощались в Москве Фото: СтарХит С Валентиной Легкоступовой попрощались в Москве Фото: СтарХит 1/5

Известно, что певицу кремируют. По словам ее мужа Юрия Фирсова, которого подозревают в причастности к смерти артистки, Валентина хотела, чтобы ее прах развеяли над испанским островом Тенерифе. К слову, родственники артистки до последнего не разрешали Фирсову попрощаться с женой.

Валентина Легкоступова Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Ранее в СМИ сообщали, что семья Легкоступовой винит в ее смерти Юрия Фирсова.

Напомним, информация о срочной госпитализации звезды хита "Ягода-малина" появилась 11 августа. Сообщалось, что артистка впала в кому после того, как ее нашли с пробитой головой в собственной квартире. Легкоступову еще в сознании обнаружила дочь. На теле женщины были синяки, рядом находился муж, Юрий Фирсов. Их обоих госпитализировали в наркологическую клинику, после чего Юрий якобы сбежал оттуда.

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