Похороны Avicii пройдут спустя месяц после его смерти

Семья диджея сделала официальное заявление

Avicii. Фото: Getty

Ранее стало известно, что 20 апреля в Омане в возрасте 28 лет умер шведский диджей Тим Берглинг, известный под сценическим именем Avicii (Авичи).

Отмечается, что Берглинг прилетел в столицу Омана, Маскат, на отдых. Его родственники прибыли в страну за телом диджея. Причина смерти 28-летнего музыканта все еще не раскрывается.

Почти месяц спустя его семья объявила о том, что похороны музыканта будут закрытыми и пройдут в окружении близких.

"Было много вопросов относительно похорон Тима Берглинга, известного поклонниками как Avicii. Семья Берглинга подтвердила, что похороны будут закрытыми, в присутствии близких людей. Они любезно просят СМИ уважать это решение. Дополнительная информация не поступает", – говорится в сообщении семьи для издания Billboard.

Напомним, Avicii начинал карьеру с ремиксов. Он прославился в 2010 году благодаря синглам My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels. В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире.

