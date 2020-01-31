"Похожа на Билли Айлиш": Надя Дорофеева сменила имидж

Украинская певица перекрасила волосы

Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно позировала в бикини на отдыхе в Доминикане, вернулась домой и решилась на изменения во внешности.

Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой – видео:

Участница группы "Время и Стекло" перекрасила волосы в более темный цвет. Результатом эксперимента украинская певица поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram. На фото звезда позирует в черной толстовке, на фоне которой отчетливо просматриваются осветленные кончики волос.

Надя Дорофеева в новом образе Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Новая я", – лаконично подписала опубликованный кадр Надя Дорофеева.

Многие подписчики сошлись во мнении, что Надя в новом образе напоминает им мировую звезду – певицу Билли Айлиш, которая в этом году стала триумфатором "Грэмми".

Ранее мы также предлагали оценить фигуры Нади Дорофеевой и Насти Каменских, и отдать свой голос за одну из артисток.

О непростом творческом пути, бизнесе и планах на детей участников группы "Время и Стекло" читайте в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle.

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