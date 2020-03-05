"Похожа на Бузову": 15-летнюю Машу Полякову раскритиковали за броский макияж

Дочка певицы опубликовала фото со своим визажистом

Дочь украинской певицы Оли Поляковой 2 марта отмечала свой день рождения. 15-летняя Маша перед праздничной вечеринкой решила навести марафет и сделала яркий макияж.

Но не всем подписчикам пришелся по душе такой броский make up. Под опубликованным кадром на своей странице в Instagram юная именинница нарвалась на критику. Многие фолловеры отметили, что звездная девочка выглядит на пять лет старше. Броский макияж ей сделал Олег Машуковский – известный визажист, который создает стильные образы для украинских селебрити.

"Сладкие 15! Спасибо Олегу Машуковскому", – кратко написала Маша.

Маша Полякова c визажистом Олегом Фото: instagram.com/mashapolyakova

Нашлись и те, кому 15-летняя Маша Полякова напомнила российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову: "Похожа на Бузову", "Плюс пять лет", "Что с человеком делает макияж!". Но не все подписчики оказались столько категоричны, многим из них макияж девочки понравился: "Куколка", "Очень красивая!".

Российская певица Ольга Бузова Фото: instagram.com/buzova86

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