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"Похожа на Бузову": 15-летнюю Машу Полякову раскритиковали за броский макияж

Дочка певицы опубликовала фото со своим визажистом

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 10:01

Дочь украинской певицы Оли Поляковой 2 марта отмечала свой день рождения. 15-летняя Маша перед праздничной вечеринкой решила навести марафет и сделала яркий макияж.

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Но не всем подписчикам пришелся по душе такой броский make up. Под опубликованным кадром на своей странице в Instagram юная именинница нарвалась на критику. Многие фолловеры отметили, что звездная девочка выглядит на пять лет старше. Броский макияж ей сделал Олег Машуковский – известный визажист, который создает стильные образы для украинских селебрити.

"Сладкие 15! Спасибо Олегу Машуковскому", – кратко написала Маша.

Маша Полякова c визажистом Олегом
Маша Полякова c визажистом Олегом
Фото: instagram.com/mashapolyakova

Нашлись и те, кому 15-летняя Маша Полякова напомнила российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову: "Похожа на Бузову", "Плюс пять лет", "Что с человеком делает макияж!". Но не все подписчики оказались столько категоричны, многим из них макияж девочки понравился: "Куколка", "Очень красивая!".

Российская певица Ольга Бузова
Российская певица Ольга Бузова
Фото: instagram.com/buzova86

Смотрите также видео о том, в какую курьезную ситуацию попала Оля Полякова во время гастролей:

Ранее мы также писали, что дочь Оли Поляковой пошла по стопам матери и представила кавер на популярную песн

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Оля Полякова Маша Полякова
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