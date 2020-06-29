Владимир Остапчук показал горячие танцы со своей избранницей
Шоумен опубликовал страстное видео в Instagram
Владимир Остапчук и Кристина Горняк, после того, как публично признались, что они пара, активно публикуют совместные фото и видео в социальных сетях. На этот раз влюбленные показали горячие танцы в лесу – на своей странице в Instagram телеведущий и шоумен запостил страстное видео c новой девушкой.
Напомним, что недавно избранница Владимира Остапчука призналась, как ее мама относится к телеведущему.
В коротком ролике можно наблюдать, как Владимир Остапчук и Кристина Горняк страстно танцуют на террасе домика, расположенного посреди леса.
Девушка предстала в облегающем малиновом костюме, который выгодно подчеркнул ее фигуру. Ведущий же надел белую майку и шорты. Оба выполняли танцевальные движения босиком.
"Любовь с Кристиной", – коротко подписал видео Владимир.
Подписчики отметили, что Остапчук не зря участвовал в проекте "Танці з зірками", а некоторые заметили, что Кристина очень похожа на бывшую жену ведущего – Елену Войченко. "Она очень похожа на вашу бывшую жену", "Очень похожа на первую жену", – пишут пользователи.
А недавно Елена Войченко рассказала о долгах и изменах Владимира Остапчука.
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