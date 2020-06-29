Владимир Остапчук показал горячие танцы со своей избранницей

Шоумен опубликовал страстное видео в Instagram

Владимир Остапчук и Кристина Горняк, после того, как публично признались, что они пара, активно публикуют совместные фото и видео в социальных сетях. На этот раз влюбленные показали горячие танцы в лесу – на своей странице в Instagram телеведущий и шоумен запостил страстное видео c новой девушкой.

Напомним, что недавно избранница Владимира Остапчука призналась, как ее мама относится к телеведущему.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: пресс-служба

В коротком ролике можно наблюдать, как Владимир Остапчук и Кристина Горняк страстно танцуют на террасе домика, расположенного посреди леса.

Девушка предстала в облегающем малиновом костюме, который выгодно подчеркнул ее фигуру. Ведущий же надел белую майку и шорты. Оба выполняли танцевальные движения босиком.

INSTAGRAM

"Любовь с Кристиной", – коротко подписал видео Владимир.

Подписчики отметили, что Остапчук не зря участвовал в проекте "Танці з зірками", а некоторые заметили, что Кристина очень похожа на бывшую жену ведущего – Елену Войченко. "Она очень похожа на вашу бывшую жену", "Очень похожа на первую жену", – пишут пользователи.

А недавно Елена Войченко рассказала о долгах и изменах Владимира Остапчука.

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