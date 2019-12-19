"Похожа на Ирину Билык": Алина Гросу поделилась совместным фото с мамой

Украинская певица поздравила самого близкого человека с днем рождения

Алина Гросу Фото: instagram.com/alina_grosu

Популярная певица Алина Гросу, которая призналась, где проведет медовый месяц, поделилась совместным фото со своей матерью Анной. Отметим, что поклонники сошлись во мнении – мама звезды как две капли воды похожа на крестную артистки, украинскую певицу Ирину Билык.

Алина Гросу откровенно рассказала о своем избраннике:

Под опубликованным кадром Алина Гросу трогательно поздравила маму с днем рождения, поблагодарила ее за любовь и заботу, а также пожелала "быть счастливой по-настоящему".

Алина Гросу с мамой Анной Фото: instagram.com/alina_grosu

"Сегодня день рождения у моего самого близкого, родного, самого доброго и самого целеустремленного в мире человека моя любимая, милая мамочка!!! Спасибо Богу, что именно ты моя мама, я хочу, чтоб ты была всегда-всегда счастлива по-настоящему, я хочу, чтоб ты всегда чувствовала, что ты мне, нашей семье, да всему окружению безумно нужна... Ты – любима, ты – уважаема, ты – пример для подражания и ты самая идеальная, настоящая мама, воплощение заботы, строгости и справедливости... безумно люблю!!! Здоровья тебе, душевного умиротворения и как можно больше терпения и сил, пусть все вокруг тебя исключительно радует, вдохновляет и мы с братьями когда-нибудь станем настоящей гордостью для тебя и папы!" – трогательно написала певица.

Ранее мы также писали, что стала известна стоимость свадьбы Алины Гросу.

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