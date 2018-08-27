"Похожи ли мы на европейцев?": Джастин Тимберлейк и Джессика Бил отправились в путешествие

Пока певец выступает в европейских городах со своим туром Man of the Woods, Джессика и Сайрус поддерживают его

Джастин Тимберлейк. Фото: instagram.com/justintimberlake/

Известный певец и актер Джастин Тимберлейк, который недавно выпустил новый клип Filthy, вместе со своей супругой Джессикой Бил отправились в путешествие по Европе. В поездку супруги взяли своего 3-летнего сына Сайруса и решили не скрывать подробности своего путешествия от фанатов.

Пока певец выступает в европейских городах со своим туром Man of the Woods, Джессика и Сайрус поддерживают его. Так сказать, вся семья совместила приятное с полезным.

Джастин Тимберлейк Фото: instagram.com/justintimberlake/

В своем Instagram актриса делится трогательными фотографиями из поездок вместе с мужем и сыном.

Джеессика Бил и Джастин Тимберлейк с ребенком Фото: instagram.com/jessicabiel/

"Похожи ли мы на европейцев? Потому что мы точно чувствуем себя европейцами! Лето, пожалуйста, не заканчивайся. Спасибо туру Man of the Woods за это невероятное путешествие", – пишет она.

Отметим, что Джастин и Джессика вместе уже более 10 лет и продолжают доказывать, что их чувства крепки как никогда.

Напомним, Джастин Тимберлейк пытается как можно больше времени проводить со своей семьей. Он показал, как занимается спортом с 2-летним сыном Сайласом Рэндаллом.