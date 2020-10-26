Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Похудевшая Адель феерично выступила на шоу Saturday Night Live. Смотрите, как изменилась певица

Сегодня, 12:12

Британка появилась на телевидении спустя долгое время

Адель стала ведущей популярного шоу Saturday Night Live. Впервые за долгое время британская певица появилась на телевидении и произвела настоящий фурор. В новом эпизоде программы Адель много шутила о лишнем весе и сменила несколько образов. Ниже предлагаем взглянуть на них.

В начале вечера Адель предстала перед зрителями в черной блузе с открытыми плечами, подчеркнувшей ее невероятно узкую талию, в леггинсах и на каблуках.

Адель на Saturday Night Live
Скриншот из видео

"Я знаю, что очень, очень изменилась с тех пор, как вы видели меня в последний раз", – сказала 32-летняя исполнительница, выходя на сцену.

Как это было, смотрите в коротком видео:

Затем она появилась в бархатном костюме с удлиненной рубашкой от Acne Studios стоимостью 410 фунтов стерлингов и защитной маске.

Адель на Saturday Night Live
Скриншот из видео

Адель также снялась в нескольких роликах, в одном из которых показала total деним образ в стиле 80-х, а в другом – надела голубое платье и большой светлый парик. В целом певица поменяла более 10-ти аутфитов для разных скетчей.

Адель на Saturday Night Live
Кадры из YouTube

В пародии на шоу "Холостяк" Адель спорила с другими участницами и внезапно начинала петь. Конечно же, свои песни.

Напомним, что после болезненного развода Адель не на шутку взялась за свое здоровье и сбросила 45 килограммов. Все мы наблюдали за ее преображением, в том числе, когда она примерила платье, которое носила несколько лет назад.

Читайте также:
У Адель новый бойфренд и он рэпер. Кто такой Spekta?

Многие поклонники звезды восхищаются ее метаморфозами, а кто-то уверен, что Адель прибегла к услугам хирургов. Удивительно, правда?

Скриншот из видео

Ранее Адель впервые показала фигуру в купальнике и нарвалась на критику в Сети.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Настя Каменских в мокром купальнике вызвала бурю эмоций у подписчиков Вера Брежнева утерла нос хейтерам ее фигуры: "Я офигенная" ТОП-3 украинских певиц, которые не стесняются показывать обнаженное тело
певица Адель фигура звезд
Реклама

Новости партнеров

Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Сонi
Пишногруда брюнетка з Венесуели. Відверті фото футболістки Сонi
Экс-ведущая "ПроФутбола" показала, что прячет под пиджаком - Фото
Экс-ведущая "ПроФутбола" показала, что прячет под пиджаком - Фото
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
Украинская теннисистка неземной красоты. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 10:57Fun

Мигает разноцветными огнями. На МКС заметили приближающийся к Земле странный объект (видео)

Сегодня, 09:00Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Вчера, 23:52Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в девятом эфире

Вчера, 20:25Шоу-бизнес

Внучка Софии Ротару показала своего нового бойфренда (фото)

Вчера, 16:18Шоу-бизнес

"Я забрал ее из Австралии": ведущий "Орла и решки" рассказал о романе с украинской моделью

Вчера, 14:40Стиль

Желтый свитер и широкие брюки: стильный образ Елены Зеленской на выборах

Вчера, 11:23Шоу-бизнес

Кристина Горняк показала, как встречала у себя дома детей Остапчука (фото)

Вчера, 10:49Стиль

Кейт Миддлтон дважды за месяц нарушила модный королевский протокол

Вчера, 08:59Events

День автомобилиста: лучшие поздравления с открытками, пожеланиями и стихами

Вчера, 08:34Events

Переход на зимнее время-2020: сегодня украинцы перевели стрелки на 1 час назад

Вчера, 08:14Fun

Сегодня День автомобилиста в Украине: что за праздник и что подарить

24 октябряШоу-бизнес

Макгрегор, Дракула и заботливый отец: мы оценили участников "Холостячки" от 1 до 10

24 октябряШоу-бизнес

Давний знакомый, комики и свадебная машина: как прошел первый выпуск "Холостячки"

23 октябряFun

Лежал в коме с 2005 года. Первая реакция очнувшегося принца попала на видео

23 октябряСтиль

Маша Ефросинина прогулялась в брюках Gucci за 26 тысяч гривен

23 октябряШоу-бизнес

Тогда и сейчас: как Настя Каменских выглядела в 17 лет (фото)

Новости партнеров

Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Хозяйка самых красивых ягодиц взбудоражила формами в купальнике
Хозяйка самых красивых ягодиц взбудоражила формами в купальнике
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Романчук розпустилася на відпочинку: купальник нічого не приховав
Романчук розпустилася на відпочинку: купальник нічого не приховав
Оксана Марченко женила 23-летнего сына: подробности свадьбы
Оксана Марченко женила 23-летнего сына: подробности свадьбы

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять