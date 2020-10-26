Похудевшая Адель феерично выступила на шоу Saturday Night Live. Смотрите, как изменилась певица

Британка появилась на телевидении спустя долгое время

Адель стала ведущей популярного шоу Saturday Night Live. Впервые за долгое время британская певица появилась на телевидении и произвела настоящий фурор. В новом эпизоде программы Адель много шутила о лишнем весе и сменила несколько образов. Ниже предлагаем взглянуть на них.

В начале вечера Адель предстала перед зрителями в черной блузе с открытыми плечами, подчеркнувшей ее невероятно узкую талию, в леггинсах и на каблуках.

Адель на Saturday Night Live

Скриншот из видео

"Я знаю, что очень, очень изменилась с тех пор, как вы видели меня в последний раз", – сказала 32-летняя исполнительница, выходя на сцену.

Как это было, смотрите в коротком видео:

Затем она появилась в бархатном костюме с удлиненной рубашкой от Acne Studios стоимостью 410 фунтов стерлингов и защитной маске.

Адель на Saturday Night Live

Скриншот из видео

Адель также снялась в нескольких роликах, в одном из которых показала total деним образ в стиле 80-х, а в другом – надела голубое платье и большой светлый парик. В целом певица поменяла более 10-ти аутфитов для разных скетчей.

Адель на Saturday Night Live

Кадры из YouTube

В пародии на шоу "Холостяк" Адель спорила с другими участницами и внезапно начинала петь. Конечно же, свои песни.

Напомним, что после болезненного развода Адель не на шутку взялась за свое здоровье и сбросила 45 килограммов. Все мы наблюдали за ее преображением, в том числе, когда она примерила платье, которое носила несколько лет назад.

Многие поклонники звезды восхищаются ее метаморфозами, а кто-то уверен, что Адель прибегла к услугам хирургов. Удивительно, правда?

Скриншот из видео

Ранее Адель впервые показала фигуру в купальнике и нарвалась на критику в Сети.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться