Похудевшая Адель отожгла на свадьбе друзей: фото, видео

Певица посетила закрытую вечеринку

Певица Адель Фото: Getty Images

Всемирно известная певица Адель, которая появилась в облегающем платье на закрытой вечеринке по случаю "Оскара-2020", похудела на 45 килограммов. Звезда в последние месяцы предпочитает не посещать публичные мероприятия, однако частенько появляется на вечеринках, закрытых для журналистов. Так или иначе, кадры из таких мероприятий зачастую попадают в Сеть, и пользователи активно обсуждают изменения во внешности Адель.

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В этот раз артистка посетила свадьбу подруги, британской поэтессы Лауры Докрилл и музыканта Гуго Уайта. Адель принимала активное участие в церемонии, веселилась, пела и танцевала. Для мероприятия звезда выбрала молочный обтягивающий топ, который подчеркнул ее тонкую талию, и миди-юбку в цветочный принт. Несмотря на то, что сама Адель предпочла не публиковать фото и видео в Сети, за нее это сделали другие гости свадьбы.

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Ранее мы также писали, что Адель запечатлели в спортивном облегающем костюме во время пробежки. Острота ее скул заметна невооруженным взглядом, а также поражает стройность талии.

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