Похудевшая и с гантелями: Бритни Спирс вернулась к тренировкам после психбольницы
Певица продолжает бороться со стрессом, из-за которого сильно похудела
В последнее время имя певицы Бритни Спирс не сходит с первых полос западных таблоидов. Артистка была госпитализирована в психиатрическую больницу, однако ее отпустили домой на праздники. Конечно же, поклонники обеспокоены и психическим, и физическим состоянием звезды. Чтобы развеять все слухи о себе, Спирс опубликовала видео, на котором она вернулась к своим тренировкам.
На видео Бритни в кроссовках, спортивных штанах и топе занимается с гантелями и на фитболе. Кроме того, Бритни Спирс продемонстрировала некоторые танцевальные па. Певица также поделилась, что из-за стресса похудела почти на три килограмма.
"Кто знал, что из-за стресса я потеряю пять фунтов веса. Это хорошо для меня", – прокомментировала ролик Бритни.
Поклонники же, в свою очередь отметили, что Бритни не стоит худеть, поскольку она и так в отличной форме.
Напомним, после выхода из психиатрической лечебницы Бритни Спирс записала видеообращение к своим поклонникам. А недавно пошли слухи, что певица Бритни Спирс сейчас намерена завершить свою карьеру певицы. Инсайдеры поговаривают, что вскоре звезда может объявить об этом.
Смотрите видео о том, как Бритни Спирс продолжает путь к полному выздоровлению:
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