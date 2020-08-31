Похудевшая на 45 кг Адель впервые показала фигуру в купальнике – фото дня

Певица не перестает удивлять поклонников результатами похудения

32-летняя британская певица Адель, которая похудела на 45 килограммов, опубликовала на своей странице в Instagram фото в купальнике и лосинах. Ранее артистка не делилась подобными снимками в Сети.

Похоже, что Адель решила в который раз продемонстрировать поклонникам результаты своего похудения на 45 килограммов. На фото артистка позирует в лифе от бикини с флагом Ямайки и лосинах. Также Адель сделала необычную прическу – узлы банту (традиционная женская прическа на Ямайке) и к своему наряду подобрала яркий аксессуар – крупный воротник из перьев.

"Счастлива, что карнавал пройдет в Ноттинг-Хилле, в моем любимом Лондоне", – подписала фото артистка.

Адель Фото: instagram.com/adele

Стоит отметить, что в комментариях некоторые подписчики Адель похвалили ее за отличную форму, другие же возмутились внешним видом певицы. И дело тут не в фигуре. Многие фолловеры звезды обвинили ее в "присвоении культурных ценностей" и "неуважении к народу Ямайки".

К примеру, один из подписчиков написал: "Темнокожие женщины подвергаются дискриминации за ношение национальных причесок, таких как узлы банту и локоны, а белые – нет, это несправедливо, и поэтому люди злятся".

Но были и те, кто встал на защиту Адель: "Вы, ребята, достали. Тот факт, что она носит узлы банту не является "культурной апроприацией". Не думали, что ей может просто нравиться эта прическа?", "Адель просто прославляет культуру, которой она восхищается, и никоим образом не присваивает ее".

Напомним, Адель поразила фанатов своим внешним видом. Ранее Адель примерила платье, которое носила до ошеломительного похудения.

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