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"Пока, Дубай": MARUV в сексуальном купальнике попрощалась с отпуском

Певица отдохнула в ОАЭ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:16
Певица MARUV
Певица MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

Популярная певица MARUV, которую недавно ограбили в Киеве, на несколько дней отправилась в ОАЭ. Артистка решила сбежать от холодных будней в Дубай вместе с мужем Александром Корсуном.

Узнайте также, как MARUV отыграла концерт в Вене:

По прилету MARUV встретилась с подругой, которая проживает в Дубае, – Татьяной Камаровой. "Дубайские денечки с Татьяной Камаровой", – написала певица в своем блоге.

MARUV с подругой в Дубае
MARUV с подругой в Дубае
Фото: instagram.com/maruvofficial

Кроме того, в последний день отдыха на своей странице в Instagram Анна Корсун, она же MARUV, поделилась соблазнительными снимками. Певица позировала в воде в сексуальном купальнике. "Пока, Дубай! Скоро увидимся!", – подписала манящий кадр MARUV.

Певица MARUV в купальнике
Певица MARUV в купальнике
Фото: instagram.com/maruvofficial

Ранее мы также писали, что MARUV поделилась размышлениями о материнстве. По словам артистки, она "сама еще ребенок".

Напомним, недавно MARUV нарядила аlyona аlyona в латекс. Исполнительницы примерили на себя образы "ангелов Чарли" и поделились результатом на своих страницах в Instagram – поклонники в шоке.

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