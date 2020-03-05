"Пока не могу рассказать": Джамала заинтриговала фанатов снимком в Амстердаме

Певица готовит фанатам сюрприз

Беременная вторым ребенком Джамала, которая ранее прокомментировала финал Нацотбора на "Евровидение-2020", заинтриговала поклонников новым снимком в Амстердаме.

Так, на официальной странице в Instagram украинская певица опубликовала кадр, который был сделан в Амстердаме (Нидерланды). Но, по словам звезды, оказалось, что Джамала приехала не в качестве туриста, а по делам. Для чего артистка прилетела в Европу – пока неизвестно, ведь сама певица держит все в секрете.

"И чего это я так загадочно улыбаюсь? Пока не могу рассказать, почему я здесь, но скоро вы все узнаете! Вот вам немного мрачного и при этом очень комфортного Амстердама", – написала Джамала под фото.

Джамала в Амстердаме Фото: instagram.com/jamalajaaa

Позже в Instagram-stories она выложила видео с местной студии звукозаписи. Подписчики предполагают, что их кумир готовит музыкальный сюрприз в виде новой композиции.

Подробнее о беременности Джамалы смотрите в сюжете:

Также ранее украинская певица Джамала рассказала, как ее муж отреагировал на беременность звезды.

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