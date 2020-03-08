Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Эксклюзив

Пока я не встретил Ее: как женщины изменили жизнь звездных мужчин

Известные украинские мужчины раскрывают силу женщины в их жизни

Валерия Ильченко
Сегодня, 08:00
Звездные мужчины рассказали о роли женщин в их жизни
Звездные мужчины рассказали о роли женщин в их жизни
Фото: Сегодня, Instagram

В Международный женский день известные украинские мужчины рассказали, как изменилась их жизнь после того, как они встретили своих возлюбленных. Так, популярный телеведущий Тимур Мирошниченко до встречи с женой Инной не был в отпуске 12 лет, музыкант Сергей Бабкин признался: до знакомства со Снежаной он не знал, что такое настоящая любовь, а комик Сергей Середа лишь в отношениях с MamaRika полюбил путешествовать.

Читайте также:
Отменять или отмечать: DZIDZIO признался, как бы поступил с 8 Марта

Накануне 8 Марта Сегодня.Lifestyle попросили знаменитых мужчин продолжить фразу: "До нее я не...", и вот, что из этого получилось!

Тимур Мирошниченко

Тимур и Инна Мирошниченко
Тимур и Инна Мирошниченко
Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

До нее я не...

  1. ... делал планку
  2. ... был мужем
  3. ... был отцом
  4. ... следил за питанием
  5. ... был в отпуске 12 лет
  6. ... ел веганскую еду
  7. ... был в Париже
  8. ... смотрел фильмы Marvel
  9. ... слушал AC/DC
  10. ... был блогером

Сергей Бабкин

Сергей и Снежана Бабкины
Сергей и Снежана Бабкины
Фото: пресс-служба

До нее...

  1. ... я не знал, что такое настоящая истинная любовь
  2. ... у меня редко когда был трезвый взгляд
  3. ... я выглядел уставшим и намного старше своих лет
  4. ... моя жизнь была пропитана одиночеством и грустью
  5. ... я не писал светлых и жизнеутверждающих песен
  6. ... меня знал малый круг людей
  7. ... у меня не было стремления
  8. ... я растрачивал себя на псевдодрузей, знакомых и просто прохожих
  9. ... я был уверен, что не смогу быть счастлив, живя долго с одной женщиной
  10. ... я не знал, что одна женщина может быть и другом, и учителем, и ангелом, и ведьмой, и соратником, и советником, и коллегой, и твоим стержнем, и смыслом жизни.

Виктор Павлик

Виктор Павлик с невестой Екатериной Репяховой
Виктор Павлик с невестой Екатериной Репяховой
Фото: instagram.com/repyahovakate

До нее я не...

  1. ... катался на лыжах в Альпах
  2. ... работал так много
  3. ... спешил домой
  4. ... готовился к свадьбе
  5. ... чувствовал в себе столько силы
  6. ... имел такого вдохновения для творчества
  7. ... ходил так часто в кино и просто гулять
  8. ... пил эспрессо
  9. ... был так много времени трезв
  10. ... путешествовал по Европе не по работе

Сергей Середа

Сергей Середа и MamaRika
Сергей Середа и MamaRika
Фото: Иван Марчук, Сегодня

До нее я не...

  1. ... заводил собаку
  2. ... ел так много овощей
  3. ... ложился так поздно спать
  4. ... слушал хорошую музыку
  5. ... смотрел так много сериалов
  6. ... ходил в квест-комнаты
  7. ... водил автомобиль
  8. ... стоял на гвоздях
  9. ... любил путешествовать
  10. ... был таким счастливым до встречи с Настей (MamaRika)

Арсен Мирзоян

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

До нее я не...

  1. ... ходил в спортивный зал
  2. ... коллекционировал картины Кургиняна
  3. ... катался на сноуборде
  4. ... ел корень сельдерея
  5. ... смотрел сериалы
  6. ... имел домашнее животное, тем более кошку
  7. ... высаживал газон
  8. ... покупал одежду через Интернет
  9. ... пользовался продукцией Apple (я думаю, это все равно бы произошло)
  10. ... ходил в кинотеатр. P.S. Мы что-то давно не были в кино (ходим не на фильм, а за атмосферой – побыть вдвоем, поп-корн, темный зал, обнимашки и т.п.)

Несмотря на то, что Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта, праздник своей избраннице можно устроить в любой день, и наши знаменитости это доказывают. Специально для Сегодня.Lifestyle Ирина Билык, Снежана Бабкина, Оля Цибульская, Юла и Sonya Kay вспомнили самые яркие подарки и сюрпризы, которые им готовили любимые мужчины.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Камалия призналась, что попросила у мужа-миллиардера к 8 Марта Мужской взгляд: актеры шоу «Мамахохотала» об идеальном подарке и своем отношении к 8 Марта MONATIK рассекретил свою главную традицию на 8 Марта
8 Марта Виктор Павлик Арсен Мирзоян Тимур Мирошниченко Сергей Бабкин Сергей Середа
Реклама

Новости партнеров

Кожуру от мандаринов не выбрасываем: натерли и в банку
Кожуру от мандаринов не выбрасываем: натерли и в банку
Какая коса – такая судьба: как волосы влияют на судьбу женщины
Какая коса – такая судьба: как волосы влияют на судьбу женщины
Невероятно вкусные пирожки с мясом жареные на сковороде
Невероятно вкусные пирожки с мясом жареные на сковороде
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 06:10Events

С 8 Марта: душевные поздравления, картинки и стихи

Вчера, 12:39Events

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Вчера, 07:41Шоу-бизнес

Холостяк-10: все подробности знакомства главного героя с девушками

6 мартаШоу-бизнес

Камалия призналась, что попросила у мужа-миллиардера к 8 Марта

6 мартаEvents

Яркие открытки с 8 Марта 2020: поздравления, стихи и картинки

6 мартаFun

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

6 мартаFun

Задача по математике для первого класса поставила сеть в тупик: фото

6 мартаЭксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

6 мартаEvents

С наступающим 8 Марта: яркие открытки, картинки и поздравления

6 мартаFood

Великий пост 2020: три рецепта салатов из свеклы

6 мартаFun

Мужчина получил права, растерялся и через 10 минут утопил авто в реке: видео

5 мартаFun

Россияне сделали "няню-Шварценеггера": актер не оценил и подал иск на 10 млн долларов

5 мартаTravel

Безвизовые страны для украинцев в 2020 году: полный список

5 мартаШоу-бизнес

"Дорогие друзья, очень нужна помощь": дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к поклонникам

5 мартаFun

Девушка пересадила вазон и случайно узнала, что два года жила во лжи

5 мартаFood

Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина

Новости партнеров

Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Волочкова раскорячилась прямо перед зеркалом, видео
Волочкова раскорячилась прямо перед зеркалом, видео
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Пышные пирожки на кефире в духовке: рецепт с фото
Пышные пирожки на кефире в духовке: рецепт с фото
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Маринуем баклажаны с перцем и сразу на стол: все просят добавки
Маринуем баклажаны с перцем и сразу на стол: все просят добавки
Что делать, если скрипят деревянные полы
Что делать, если скрипят деревянные полы
Как распознать больную печень: врачи назвали первые симптомы
Как распознать больную печень: врачи назвали первые симптомы