Пока я не встретил Ее: как женщины изменили жизнь звездных мужчин
Известные украинские мужчины раскрывают силу женщины в их жизни
В Международный женский день известные украинские мужчины рассказали, как изменилась их жизнь после того, как они встретили своих возлюбленных. Так, популярный телеведущий Тимур Мирошниченко до встречи с женой Инной не был в отпуске 12 лет, музыкант Сергей Бабкин признался: до знакомства со Снежаной он не знал, что такое настоящая любовь, а комик Сергей Середа лишь в отношениях с MamaRika полюбил путешествовать.
Накануне 8 Марта Сегодня.Lifestyle попросили знаменитых мужчин продолжить фразу: "До нее я не...", и вот, что из этого получилось!
До нее я не...
- ... делал планку
- ... был мужем
- ... был отцом
- ... следил за питанием
- ... был в отпуске 12 лет
- ... ел веганскую еду
- ... был в Париже
- ... смотрел фильмы Marvel
- ... слушал AC/DC
- ... был блогером
До нее...
- ... я не знал, что такое настоящая истинная любовь
- ... у меня редко когда был трезвый взгляд
- ... я выглядел уставшим и намного старше своих лет
- ... моя жизнь была пропитана одиночеством и грустью
- ... я не писал светлых и жизнеутверждающих песен
- ... меня знал малый круг людей
- ... у меня не было стремления
- ... я растрачивал себя на псевдодрузей, знакомых и просто прохожих
- ... я был уверен, что не смогу быть счастлив, живя долго с одной женщиной
- ... я не знал, что одна женщина может быть и другом, и учителем, и ангелом, и ведьмой, и соратником, и советником, и коллегой, и твоим стержнем, и смыслом жизни.
До нее я не...
- ... катался на лыжах в Альпах
- ... работал так много
- ... спешил домой
- ... готовился к свадьбе
- ... чувствовал в себе столько силы
- ... имел такого вдохновения для творчества
- ... ходил так часто в кино и просто гулять
- ... пил эспрессо
- ... был так много времени трезв
- ... путешествовал по Европе не по работе
До нее я не...
- ... заводил собаку
- ... ел так много овощей
- ... ложился так поздно спать
- ... слушал хорошую музыку
- ... смотрел так много сериалов
- ... ходил в квест-комнаты
- ... водил автомобиль
- ... стоял на гвоздях
- ... любил путешествовать
- ... был таким счастливым до встречи с Настей (MamaRika)
До нее я не...
- ... ходил в спортивный зал
- ... коллекционировал картины Кургиняна
- ... катался на сноуборде
- ... ел корень сельдерея
- ... смотрел сериалы
- ... имел домашнее животное, тем более кошку
- ... высаживал газон
- ... покупал одежду через Интернет
- ... пользовался продукцией Apple (я думаю, это все равно бы произошло)
- ... ходил в кинотеатр. P.S. Мы что-то давно не были в кино (ходим не на фильм, а за атмосферой – побыть вдвоем, поп-корн, темный зал, обнимашки и т.п.)
Несмотря на то, что Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта, праздник своей избраннице можно устроить в любой день, и наши знаменитости это доказывают. Специально для Сегодня.Lifestyle Ирина Билык, Снежана Бабкина, Оля Цибульская, Юла и Sonya Kay вспомнили самые яркие подарки и сюрпризы, которые им готовили любимые мужчины.
Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта
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