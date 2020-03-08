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Пока я не встретил Ее: как женщины изменили жизнь звездных мужчин

Известные украинские мужчины раскрывают силу женщины в их жизни

Звездные мужчины рассказали о роли женщин в их жизни Фото: Сегодня, Instagram

В Международный женский день известные украинские мужчины рассказали, как изменилась их жизнь после того, как они встретили своих возлюбленных. Так, популярный телеведущий Тимур Мирошниченко до встречи с женой Инной не был в отпуске 12 лет, музыкант Сергей Бабкин признался: до знакомства со Снежаной он не знал, что такое настоящая любовь, а комик Сергей Середа лишь в отношениях с MamaRika полюбил путешествовать.

Накануне 8 Марта Сегодня.Lifestyle попросили знаменитых мужчин продолжить фразу: "До нее я не...", и вот, что из этого получилось!

Тимур Мирошниченко

Тимур и Инна Мирошниченко Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

До нее я не...

... делал планку ... был мужем ... был отцом ... следил за питанием ... был в отпуске 12 лет ... ел веганскую еду ... был в Париже ... смотрел фильмы Marvel ... слушал AC/DC ... был блогером

Сергей Бабкин

Сергей и Снежана Бабкины Фото: пресс-служба

До нее...

... я не знал, что такое настоящая истинная любовь ... у меня редко когда был трезвый взгляд ... я выглядел уставшим и намного старше своих лет ... моя жизнь была пропитана одиночеством и грустью ... я не писал светлых и жизнеутверждающих песен ... меня знал малый круг людей ... у меня не было стремления ... я растрачивал себя на псевдодрузей, знакомых и просто прохожих ... я был уверен, что не смогу быть счастлив, живя долго с одной женщиной ... я не знал, что одна женщина может быть и другом, и учителем, и ангелом, и ведьмой, и соратником, и советником, и коллегой, и твоим стержнем, и смыслом жизни.

Виктор Павлик

Виктор Павлик с невестой Екатериной Репяховой Фото: instagram.com/repyahovakate

До нее я не...

... катался на лыжах в Альпах ... работал так много ... спешил домой ... готовился к свадьбе ... чувствовал в себе столько силы ... имел такого вдохновения для творчества ... ходил так часто в кино и просто гулять ... пил эспрессо ... был так много времени трезв ... путешествовал по Европе не по работе

Сергей Середа

Сергей Середа и MamaRika Фото: Иван Марчук, Сегодня

До нее я не...

... заводил собаку ... ел так много овощей ... ложился так поздно спать ... слушал хорошую музыку ... смотрел так много сериалов ... ходил в квест-комнаты ... водил автомобиль ... стоял на гвоздях ... любил путешествовать ... был таким счастливым до встречи с Настей (MamaRika)

Арсен Мирзоян

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян Фото: instagram.com/tonya_matvienko

До нее я не...

... ходил в спортивный зал ... коллекционировал картины Кургиняна ... катался на сноуборде ... ел корень сельдерея ... смотрел сериалы ... имел домашнее животное, тем более кошку ... высаживал газон ... покупал одежду через Интернет ... пользовался продукцией Apple (я думаю, это все равно бы произошло) ... ходил в кинотеатр. P.S. Мы что-то давно не были в кино (ходим не на фильм, а за атмосферой – побыть вдвоем, поп-корн, темный зал, обнимашки и т.п.)

Несмотря на то, что Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта, праздник своей избраннице можно устроить в любой день, и наши знаменитости это доказывают. Специально для Сегодня.Lifestyle Ирина Билык, Снежана Бабкина, Оля Цибульская, Юла и Sonya Kay вспомнили самые яркие подарки и сюрпризы, которые им готовили любимые мужчины.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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