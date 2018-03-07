Показала лишнее: супермодель Петра Немцова переборщила с разрезом

38-летняя чешская cупермодель Петра Немцова посетила вечеринку журнала Vanity Fair, которая состоялась после официальной церемонии вручения премии "Оскар".

Петра выбрала для светского мероприятия яркий и откровенный наряд от бренда Redemption. Модель засветила нижнее белье в платье с чересчур высоким разрезом.

Немцова продемонстрировала стройные ножки. Свой образ красотка дополнила украшениями от Chopard, клатчем от Simran Rihal и босоножками от Giuseppe Zanotti.

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: Getty

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел. Ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" стали настоящие киноманы, звезды канала "Украина" – очаровательная ведущая информационно-развлекательной программы "Ранок з Україною" Светлана Катренко и ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко.