Показала все: Леди Гага взбудоражила сеть "голыми" фото

Певица опубликовала несколько обнаженных снимков в соцсети

Леди Гага. Фото: Getty

Знаменитая американская певица Леди Гага всегда любила эпатировать публику. Наряды звезды, в которых она появлялась на красной дорожке, всегда вызывали волну обсуждения, а иногда и критики. Платье из мяса, футуристические костюмы, невероятные каблуки – неотъемлемая часть образа певицы.

Леди Гага Фото: instagram.com/ladygaga

На этот раз Леди Гага опубликовала на своей странице несколько "голых" фото. На некоторых снимках певица позирует полностью обнаженной, на еще одном фото она запечатлена в бюстгальтере телесного цвета.

Леди Гага Фото: instagram.com/ladygaga

Ранее Леди Гага опубликовала в своем Instagram-аккаунте несколько фото, которые были искажены с помощью ретуши. На снимках звезда позирует с гипертрофированным конечностями. Такой образ напугал многих поклонников.

Также певицу заметили в Париже в необычном наряде. Для прогулки певица выбрала пальто яркого синего оттенка, из-под которого виднелся топ зеленого цвета на тонких бретельках, а талию подчеркивал такого же цвета пояс.