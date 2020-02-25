Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной

Телеведущая приняла участие в фотопроекте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10

Известная украинская телеведущая Алла Мазур борется с онкологией и недавно показала последствия химиотерапии – теперь звезда вынуждена носить парик. Однако это не мешает Алле Мазур сохранять позитивный настрой. Более того, телеведущая приняла участие в фотопроекте.

Так, на своей странице в Instagram Алла Мазур опубликовала снимок, на котором позирует полуобнаженной – прикрыв тело черной прозрачной шалью. По словам звезды, она стала одной из героинь таинственного проекта Harcourt-inspiration и вскоре предстанет перед публикой с красной помадой.

Телеведущая Алла Мазур приняла участие в фотопроекте
Телеведущая Алла Мазур приняла участие в фотопроекте
Фото: instagram.com/allamazurofficial

"Пока наш волшебник Ростик Репка готовит свой особый и таинственный проект Harcourt-inspiration, покажу вам немного секретиков))) Это – лишь капля настроения, которую поймала мой любимый и такой же непревзойденный гример, ну скажите – тоже мастер кадра, правда?)) Но в результате должно быть вообще-то уникальное ... Но за одну вещь я ему уже благодарна: он первый, кто подружился меня с красной помадой", – поделилась телеведущая.

Смотрите также видео о звездных женщинах, которые победили рак:

Отметим, кроме Аллы Мазур, в проекте приняли участие MARUV, Нина и Тоня Матвиенко, Виктория Булитко и другие знаменитые женщины Украины.

Напомним, ранее Алла Мазур рассказала, что главное в борьбе с раком.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Время признаться миру": украинская телеведущая выходит замуж Рак молочной железы: что важно знать каждой женщине Больная раком Алла Мазур предупредила о мошенниках в Сети
рак телеведущая Алла Мазур
Реклама

Новости партнеров

Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Тесто заварное: способ приготовления
Тесто заварное: способ приготовления

Популярные статьи

Сегодня, 08:55Food

Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 01:37Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Вчера, 16:18Fun

Масленица-2020: поздравления и открытки

Вчера, 15:39Шоу-бизнес

Экс-невеста Владимира Кличко показала фото боксера с дочкой

Вчера, 15:30Афиша

Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику

Вчера, 14:27Food

Три рецепта тонких блинов на молоке

Вчера, 13:41Wellness

Коронавирус атакует нас не первый раз: что надо знать о смертельных штаммах

Вчера, 13:19Fun

Украинец выходит на одиночные протесты с прикольными плакатами: фото

Вчера, 12:58Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 12:24Fun

Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео

Вчера, 10:33Fun

Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

Вчера, 10:05Food

Масленица-2020: лучшие идеи несладких начинок для блинов

Вчера, 08:30Шоу-бизнес

Екатерина Репяхова обиделась на СМИ и опубликовала обнаженное фото

Вчера, 06:10Events

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

23 февраляFun

23 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 февраляШоу-бизнес

Нацотбор на Евровидение-2020: полный список финалистов и их песни

Новости партнеров

История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
Опухшая от ботокса Лорак показала свое настоящее лицо: не узнать
Опухшая от ботокса Лорак показала свое настоящее лицо: не узнать
От сыра куска ждет здоровье беда: назван очень вредный сыр
От сыра куска ждет здоровье беда: назван очень вредный сыр
Стало известно о неожиданной опасности мандаринов
Стало известно о неожиданной опасности мандаринов
ЗМІ з'ясували, з ким насправді зустрічається Дан Балан
ЗМІ з'ясували, з ким насправді зустрічається Дан Балан
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Пять продуктов, которые эффективно снижают давление
Пять продуктов, которые эффективно снижают давление