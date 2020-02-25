"Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной

Телеведущая приняла участие в фотопроекте

Известная украинская телеведущая Алла Мазур борется с онкологией и недавно показала последствия химиотерапии – теперь звезда вынуждена носить парик. Однако это не мешает Алле Мазур сохранять позитивный настрой. Более того, телеведущая приняла участие в фотопроекте.

Так, на своей странице в Instagram Алла Мазур опубликовала снимок, на котором позирует полуобнаженной – прикрыв тело черной прозрачной шалью. По словам звезды, она стала одной из героинь таинственного проекта Harcourt-inspiration и вскоре предстанет перед публикой с красной помадой.

Телеведущая Алла Мазур приняла участие в фотопроекте Фото: instagram.com/allamazurofficial

"Пока наш волшебник Ростик Репка готовит свой особый и таинственный проект Harcourt-inspiration, покажу вам немного секретиков))) Это – лишь капля настроения, которую поймала мой любимый и такой же непревзойденный гример, ну скажите – тоже мастер кадра, правда?)) Но в результате должно быть вообще-то уникальное ... Но за одну вещь я ему уже благодарна: он первый, кто подружился меня с красной помадой", – поделилась телеведущая.

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Отметим, кроме Аллы Мазур, в проекте приняли участие MARUV, Нина и Тоня Матвиенко, Виктория Булитко и другие знаменитые женщины Украины.

Напомним, ранее Алла Мазур рассказала, что главное в борьбе с раком.

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