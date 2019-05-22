Поклонница Олега Винника сделала тату с названием его знаменитого хита

Девушка знает все композиции певца наизусть

Концерт Олега Винника в Германии Фото: Віктор Окремов

Первый европейский тур Олега Винника только перешагнул экватор, но уже показал, что для поклонников украинского артиста нет языковых барьеров и границ. В настоящее время исполнитель гастролирует по Германии, собирая полные залы. Среди зрителей не только представители диаспоры, но и немало немцев, которые "Нино", "Счастье", "Вовчицю" подпевают наизусть.

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Многие помнят Винника со времен его игры в европейских мюзиклах. С тех пор прошло более 15-ти лет, и теперь некогда юные любители этого жанра продолжают следить уже за сольным творчеством артиста, приводят на концерты своих детей, родителей – приходят целыми семьями.

Одна из давних почитательниц таланта Олега Винника – Anja ни слова не понимает ни по-украински, ни по-русски, но знает все композиции певца. А с названием одной из них – "Счастье" – даже сделала себе татуировку. Прошлой осенью Аня приезжала в Киев на сольный концерт Олега Винника в киевском Дворце спорта. В нынешнем туре уже побывала на трех его выступлениях: в Берлине, Гамбурге и Фюрте. Останавливаться не планирует.

Олег Винник с поклонницей Фото: Виктор Окремов

"Не важно, на каком языке ты поешь. Если тебя понимают в других странах, значит ты поешь на языке сердца", – уверен Олег.

Послушать авторские песни Винника приходят и его бывшие коллеги, и учителя. Одна из самых знаменательных встреч для артиста состоялась в Гамбурге – с авторитетным американским пианистом, преподавателем вокала Джоном Леманом – тем самым, который в 90-х помог певцу овладеть новым голосовым диапазоном лирико-драматического тенора.

Олег Винник и Джон Леман Фото: Виктор Окремов

Завтра Олег Винник выступит в Ратингене, на очереди – Оффенбах и Прага.

Напомним, недавно Олег Винник выступил в родном селе и не смог сдержать слез.

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