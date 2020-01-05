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Поклонники Адель напуганы экстремальной худобой певицы: фото

Певицу заметили на Карибских островах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:33
Адель
Адель
Фото: Getty Images

Британская певица Адель, которая в 2019 году развелась с Саймоном Коннекки, проводит отпуск на Карибских островах. Поклонники засняли значительно похудевшую звезду, которая сбросила несколько килограммов и теперь выглядит настоящей худышкой.

Смотрите в сюжете, как похудела Оля Цибульская:

Так, в первые дни 2020 года Адель заметили на отдыхе на британском острове Ангилья. Вместе с ней, к слову, были ведущий Джеймс Корден и певец Гарри Стайлс.

На снимках, которые тут же распространились в сети, 31-летняя Адель запечатлена на пляже в черном платье в горошек, с косынкой на шее и собранными волосами. Звезда веселилась в воде, пила коктейли, сидя на песке, и фотографировалась с фанами.

Похудевшая Адель
Похудевшая Адель
Фото: Instagram

Известно, что в прошлом году певица начала активно заниматься фитнесом. Однако такое преображение не на шутку напугало некоторых ее поклонников. В социальных сетях отмечают, что Адель выглядит "слишком худой".

Похудевшая Адель
Похудевшая Адель
Фото: Instagram

"Кто-нибудь, накормите ее, пожалуйста. Она выглядит такой тощей и не очень здоровой", – пишут обеспокоенные поклонники Адель.

Похудевшая Адель
Похудевшая Адель
Фото: Instagram

Ранее в интернете ходили слухи о романе Адель с известным рэпером.

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