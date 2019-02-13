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Поклонники снова заподозрили Надю Дорофееву в беременности

Артистка спровоцировала слухи о беременности в сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:40
Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Вот уже несколько дней в сети не утихают споры вокруг известной украинской певицы, солистки группы "Время и Стекло" Надежды Дорофеевой. Под последними фото артистки в сети поклонники теряются в догадках и пишут предположения по поводу возможной беременности певицы.

Поводом для бурных обсуждений стали наряды Дорофеевой. Отметим, что Надя не раз отмечала, что в повседневной жизни предпочитает одежду больших размеров, которую часто носят беременные девушки, дабы скрыть животик, но даже этот факт не убедил подписчиков Нади: в один голос все твердят – артистка ждет ребенка!

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На своей странице в Instagram Дорофеева опубликовала фото, на котором она запечатлена в объемной черной куртке, розовой толстовке и черных лосинах. Все сразу же обратили внимание на область живота Нади. Многим показалось, что он заметно округлился.

В комментариях поклонники стали интересоваться у певицы, беременна ли она или это просто эффект, созданный объемной одеждой. Одна из поклонниц предложила несколько пунктов, согласно которым Надя действительно находится в положении: она стала носить меньше обуви на каблуках, больше объемной одежды и меньше танцевать на концертах.

Напомним,  Надя Дорофеева, которая пришла на Неделю моды в Киеве в одинаковых нарядах с Александрой Кучеренко, удивила поклонников новым ярким образом. 

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Источник: Сегодня
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