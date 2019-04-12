Поклонники заподозрили Катю Осадчую в беременности
Фанаты увидели на снимках Кати неопровержимые факты
Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая для прямого эфира шоу "Голос країни" ведущая выбрала насыщенное голубое платье от украинского бренда Sanna One, организовала музыкальное шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей".
Для такого события Катя надела роскошное длинное платье красного цвета с белым бантом на талии. Дополнили образ звезды красные туфли на высоком каблуке и шляпа.
Однако, поклонники обратили внимание, что облегающее платье очертило фигуру телеведущей. В сети пишут, что живот Осадчей выглядит несколько округлым и многие предполагают, что ведущая ждет ребенка. Однако Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов пока не делали никаких заявлений относительно вероятной беременности.
Отметим, что супруги воспитывают общего сына Ивана, который родился 18 февраля 2017 года.
Напомним, ранее ведущая расстроила своих подписчиков прозрачным нарядом. На опубликованном снимке в Instagram знаменитость предстала в лавандовом прозрачном платье с рюшами и глубоким декольте от популярного украинского бренда the COAT. Рядом со звездой позирует ее муж и ведущий Юрий Горбунов в костюме тройке глубокого зеленого цвета и белых кроссовках.
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