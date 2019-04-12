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Поклонники заподозрили Катю Осадчую в беременности

Фанаты увидели на снимках Кати неопровержимые факты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:02
Катя Осадчая
Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая для прямого эфира шоу "Голос країни" ведущая выбрала насыщенное голубое платье от украинского бренда Sanna One, организовала музыкальное шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей".

Катя Осадчая
Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

Для такого события Катя надела роскошное длинное платье красного цвета с белым бантом на талии. Дополнили образ звезды красные туфли на высоком каблуке и шляпа.

Однако, поклонники обратили внимание, что облегающее платье очертило фигуру телеведущей. В сети пишут, что живот Осадчей выглядит несколько округлым и многие предполагают, что ведущая ждет ребенка. Однако Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов пока не делали никаких заявлений относительно вероятной беременности.

Катя Осадчая
Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

Отметим, что супруги воспитывают общего сына Ивана, который родился 18 февраля 2017 года.

Напомним, ранее ведущая расстроила своих подписчиков прозрачным нарядом. На опубликованном снимке в Instagram знаменитость предстала в лавандовом прозрачном платье с рюшами и глубоким декольте от популярного украинского бренда the COAT. Рядом со звездой позирует ее муж и ведущий Юрий Горбунов в костюме тройке глубокого зеленого цвета и белых кроссовках. 

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Источник: Сегодня
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