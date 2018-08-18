"Покойся с миром": в группе "Океан Эльзы" случилась трагедия

Об этом стало известно из официальной страницы группы в Facebook

Группа «Океан Эльзы». Фото: facebook.com/okeanelzyofficial

18 августа умер бывший концертный директор популярной украинской группы "Океан Эльзы" 44-летний Богдан Уцеха. Кроме этого, он также был директор не менее известных в Украине групп ТНМК и "Скай". Об этом стало известно из официальной страницы группы "Океан Эльзы" в Facebook.

"Богдан Уцеха (Utsekha Bogdan), который в середине 2000-х был нашим концертным менеджером, покинул этот мир ... Наши искренние соболезнования семье и близким. Покойся с миром, Бодя", – написали музыканты в Facebook.

"Богданчика больше нет с нами. Он улетел на небо слушать музыку. Я люблю тебя, Бодя!!! Я не верю. Всем, кто захочет попрощаться – я сообщу позже место и время. Помолитесь, пожалуйста, за моего Богданчика!", – написала в сети жена Уцехи.

Напомним, недано был скандал вокруг группы "Океан Эльзы": появился официальный ответ музыкантов. 17 августа издание "Инфотаб" сообщило о том, что группу "Океан Эльзы" покидает один из участников – сербский музыкант, клавишник и аранжировщи Милош Елич (Milos Jelic). На официальной странице группы в Facebook эту информацию назвали "бредом" и опровергли ее: "И снова в эфире рубрика "СТОП фейк". Все, что на этом скрине – полный бред! Никаких изменений в составе группы нет. Милош Елич (Milos Jelic) – клавишник, талант и, наконец, фантастическая улыбка группы "Океан Эльзы"! Точка".

Как сообщалось, 24 августа "Океан Эльзи" выступит в НСК "Олимпийский" в центре Киева.

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