Пол Маккартни рассказал, почему распалась The Beatles

Музыкант опроверг слухи о ненависти участников группы друг к другу

Знаменитый музыкант и экс-участник легендарной британской группы The Beatles в интервью GQ назвал истинную причину распада коллектива.

На вопрос интервьюера о том, какие самые нелепые слухи о себе слышал музыкант, 78-летний Маккартни ответил, что в большинстве случаев все заблуждения касались распада The Beatles.

"Когда The Beatles распались, существовало заблуждение, что мы все ненавидели друг друга. Сейчас я понимаю, что мы были семьей, а в семье всегда существуют разногласия и споры. Одни хотят что-то сделать, другие этого не хотят", – откровенно рассказал Пол.

The Beatles Фото: Getty Images

Музыкант уверен, что группа распалась в результате таких разногласий.

Отметим, что The Beatles была основана в 1960 году, и тогда в ее составе играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. В разное время в коллективе участвовали музыканты Стюарт Сатклифф, Пит Бест и Джимми Никол. Дискография коллектива насчитывает 13 студийных альбомов и 211 песен. В 1970 году группа распалась.

Кого любили Пол Маккартни и Джон Леннон – смотрите видеосюжет:

Напомним, сына Джона Леннона экстренно прооперировали. Мы также сообщали, что очки Джона Леннона продали на аукционе за внушительную сумму.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться