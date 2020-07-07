Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Полежайкин из "Папиных дочек" лежит в больнице с переломом обеих ног

Сегодня, 17:41

Актер упал с высоты 12 метров

Знаменитости, как и все люди, попадают в неприятные ситуации. Инциденты случаются с ними как на сцене, так и в повседневной жизни. К примеру, не так давно актриса Николь Кидман получила серьезную травму во время пробежки. Можно сказать, что Николь повезло, в отличие от звезды сериала "Папины дочки", российского актера Михаила Казакова (в сериале он исполнил роль Ильи Полежайкина), который срочно был доставлен в больницу с переломами обеих ног. Об этом сообщает телеграм-канал "Только никому".

Михаил Казаков
Михаил Казаков
Фото: instagram.com/kazakovfly

"Актер Михаил Казаков, который в сериале играл Илью Полежайкина, упал с 12-метровой высоты и сломал обе ноги. Сейчас он лежит в больнице на аппарате Илизарова", – говорится в сообщении канала.

На своей станице в Instagram актер также разместил несколько фото. На одном из снимков Михаил запечатлел свои перевязанные ноги.

Михаил Казаков
Михаил Казаков
Фото: instagram.com/kazakovfly

"Добро пожаловать в мой новый мир", – написал актер в описании под фото и добавил смеющийся смайлик.

Судя по комментариям подписчиков Казакова, инцидент произошел в Твери. По всей видимости, актер упал с крыши одного из домов в городе.

Скриншот: instagram.com/kazakovfly

Отметим, что и сам Михаил разместил в своем Instagram-аккаунте фото крыши.

Крыша, с которой упал Михаил Казаков
Крыша, с которой упал Михаил Казаков
Фото: instagram.com/kazakovfly

Поклонники актера написали ему сотни слов поддержки: "Выздоравливай, Миша", "Миша, здоровья Вам! Вы классный", "Поправляйтесь", "Михаил, крепитесь!", "Голова, руки, сердце работают – хорошее начало. Остальное восстановите. Все будет отлично, держитесь, мужчина", "Скорее, скорее выздоравливайте, Михаил".

Напомним, Мадонна травмировалась во время собственного шоу в Париже.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Не мог ни на чем сконцентрироваться": Том Хэнкс рассказал, как перенес коронавирус Михаилу Ефремову предъявлено окончательное обвинение в ДТП От осложнений коронавируса умер звезда Бродвея Ник Кордеро
актер травма папины дочки
Реклама

Новости партнеров

Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Рецепт смачних і швидких котлет з будь-якого фаршу
Рецепт смачних і швидких котлет з будь-якого фаршу
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Три знака Зодиака более счастливы, когда одиноки - астрологи
Три знака Зодиака более счастливы, когда одиноки - астрологи

Популярные статьи

Сегодня, 11:51Fun

Ивана Купала-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 05:05Events

7 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 00:05Events

С Днем Ивана Купала: яркие открытки и поздравления

Вчера, 22:05Fun

Ивана Купала-2020: красивые открытки к празднику

Вчера, 19:16Стиль

Будь в курсе: Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета

Вчера, 16:25Events

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

Вчера, 12:04Events

День поцелуя-2020: картинки и открытки к празднику

Вчера, 08:44Fun

Дельфин подплыл к берегу и устроил шоу на глазах у отдыхающих: видео

Вчера, 08:35Техно

НЛО над Токио: огненный шар взорвался силой 150 тонн тротила

5 июляEvents

Гороскоп на 6 июля: кого из знаков зодиака ждет выгодное знакомство

5 июляEvents

Гадания на Ивана Купала-2020: ТОП-5 самых популярных предсказаний

5 июляFood

Как заготовить маринованный перец на зиму: ТОП-5 рецептов

5 июляFood

Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов

5 июляEvents

Лунное затмение и полнолуние 5 июля: что ни в коем случае нельзя делать

4 июляТехно

Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле

4 июляПсихология

Ивана Купала-2020: действенные обряды для незамужних девушек

Новости партнеров

Кабачковые оладьи без муки: рецепт с фото пошагово
Кабачковые оладьи без муки: рецепт с фото пошагово
Маринад для оселедця – як приготувати смачно рибу вдома
Маринад для оселедця – як приготувати смачно рибу вдома
Онкобольной Юдашкин шокировал исхудавшим видом
Онкобольной Юдашкин шокировал исхудавшим видом
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Медики назвали три симптома, указывающих на плохую работу почек
Медики назвали три симптома, указывающих на плохую работу почек
Семья Захарова возмущена предложением Ефремова
Семья Захарова возмущена предложением Ефремова
Надя Дорофеева показала пикантное фото
Надя Дорофеева показала пикантное фото
Раскрыт секрет молодости 72-летней Ротару
Раскрыт секрет молодости 72-летней Ротару

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять