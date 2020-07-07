Полежайкин из "Папиных дочек" лежит в больнице с переломом обеих ног

Актер упал с высоты 12 метров

Знаменитости, как и все люди, попадают в неприятные ситуации. Инциденты случаются с ними как на сцене, так и в повседневной жизни. К примеру, не так давно актриса Николь Кидман получила серьезную травму во время пробежки. Можно сказать, что Николь повезло, в отличие от звезды сериала "Папины дочки", российского актера Михаила Казакова (в сериале он исполнил роль Ильи Полежайкина), который срочно был доставлен в больницу с переломами обеих ног. Об этом сообщает телеграм-канал "Только никому".

Михаил Казаков Фото: instagram.com/kazakovfly

"Актер Михаил Казаков, который в сериале играл Илью Полежайкина, упал с 12-метровой высоты и сломал обе ноги. Сейчас он лежит в больнице на аппарате Илизарова", – говорится в сообщении канала.

На своей станице в Instagram актер также разместил несколько фото. На одном из снимков Михаил запечатлел свои перевязанные ноги.

Михаил Казаков Фото: instagram.com/kazakovfly

"Добро пожаловать в мой новый мир", – написал актер в описании под фото и добавил смеющийся смайлик.

Судя по комментариям подписчиков Казакова, инцидент произошел в Твери. По всей видимости, актер упал с крыши одного из домов в городе.

Скриншот: instagram.com/kazakovfly

Отметим, что и сам Михаил разместил в своем Instagram-аккаунте фото крыши.

Крыша, с которой упал Михаил Казаков Фото: instagram.com/kazakovfly

Поклонники актера написали ему сотни слов поддержки: "Выздоравливай, Миша", "Миша, здоровья Вам! Вы классный", "Поправляйтесь", "Михаил, крепитесь!", "Голова, руки, сердце работают – хорошее начало. Остальное восстановите. Все будет отлично, держитесь, мужчина", "Скорее, скорее выздоравливайте, Михаил".

Напомним, Мадонна травмировалась во время собственного шоу в Париже.

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