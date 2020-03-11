Полина Неня вернула дочь: результаты громкого скандала

Редактор популярного интернет-портала подписала с бывшим мужем мирное соглашение

Редактор популярного интернет-портала Полина Неня наконец вернула свою дочь. Война с экс-супругом за трехлетнюю Теону закончилась победой. Подробностями решения суда женщина поделилась с журналистами программы "Зірковий шлях", которая выходит по будням на телеканале "Украина".

"Суд установил место жительства детей – с мамой. И на этом мы смогли договориться и подписать мирное соглашение. И у нас четко распределены теперь дни свиданий с малышкой, которые проходят по договоренности. Это по сути получается 50 на 50 – и у папы, и у мамы малышка", – рассказала издательница.

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Еще в ноябре Полина Неня шокировала страну заявлением, что ее бывший гражданский муж, бизнесмен Юрий Чернецкий похитил дочь Теону, и она несколько месяцев общалась с девочкой только по телефону. Но недавно на 40-летие Полины экс-супруг сделал ей невероятный подарок – привез девочку домой, и теперь Теона живет с мамой и двумя братьями.

"Все счастливы, сейчас очень счастливы, что Теечка вернулась к нам. Когда все дети дома – это самый счастливый момент. Единственно счастливый для меня после всего, что было. Когда они втроем, я выдыхаю и счастлива", – прокомментировала Полина Неня.

Напомним, ранее экс-супруга Полиграфа ШарикоFF заявила, что он отобрал у нее сыновей.

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