Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Полина Неня вернула дочь: результаты громкого скандала

Редактор популярного интернет-портала подписала с бывшим мужем мирное соглашение

Марина Попович
Сегодня, 20:05

Редактор популярного интернет-портала Полина Неня наконец вернула свою дочь. Война с экс-супругом за трехлетнюю Теону закончилась победой. Подробностями решения суда женщина поделилась с журналистами программы "Зірковий шлях", которая выходит по будням на телеканале "Украина".

"Суд установил место жительства детей – с мамой. И на этом мы смогли договориться и подписать мирное соглашение. И у нас четко распределены теперь дни свиданий с малышкой, которые проходят по договоренности. Это по сути получается 50 на 50 – и у папы, и у мамы малышка", – рассказала издательница.

INSTAGRAM

Еще в ноябре Полина Неня шокировала страну заявлением, что ее бывший гражданский муж, бизнесмен Юрий Чернецкий похитил дочь Теону, и она несколько месяцев общалась с девочкой только по телефону. Но недавно на 40-летие Полины экс-супруг сделал ей невероятный подарок – привез девочку домой, и теперь Теона живет с мамой и двумя братьями.

Читайте также:
Полиграф ШарикоFF отнял детей у бывшей супруги: Полина Ололо раскрыла скандальные подробности

"Все счастливы, сейчас очень счастливы, что Теечка вернулась к нам. Когда все дети дома – это самый счастливый момент. Единственно счастливый для меня после всего, что было. Когда они втроем, я выдыхаю и счастлива", – прокомментировала Полина Неня.

Напомним, ранее экс-супруга Полиграфа ШарикоFF заявила, что он отобрал у нее сыновей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Ужасная ситуация": Полина Неня объяснила, почему до сих пор не вернула дочь Манипуляция детьми: как выбраться из ловушки абьюзера Что движет мужчинами, которые отбирают детей у матерей незаконно: ответ психолога
суд дети дочка Полина Неня
Реклама

Новости партнеров

Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Взяли лаваш и за минуты сделали сырный пирог
Взяли лаваш и за минуты сделали сырный пирог
Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
Лаваш с яйцом и огурцом. Рецепт с фото
Лаваш с яйцом и огурцом. Рецепт с фото

Популярные статьи

Сегодня, 19:28Психология

Как заставить себя работать дома: пять эффективных правил

Сегодня, 17:05Travel

Карта распространения коронавируса: названы самые опасные страны

Сегодня, 15:04Fun

Шимпанзе поцеловал женщину в губы на глазах у ее мужа: забавное видео

Сегодня, 12:46Fun

Рыбу с "человеческими губами и зубами" показали на фото

Сегодня, 12:04Wellness

Собака и клещи: как уберечь от паразитов домашних любимцев

Сегодня, 11:41Шоу-бизнес

Группа "Время и Стекло" распалась: Надя Дорофеева и Позитив назвали причину

Сегодня, 10:02Шоу-бизнес

Автомобили звезд: на чем передвигаются MONATIK, Потап и Дорофеева

Вчера, 17:05Wellness

Как убрать живот за неделю: эффективные методы

Вчера, 15:25Wellness

Как быстро избавиться от акне: проверенные домашние средства

Вчера, 14:01Шоу-бизнес

Экс-жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала его новые отношения

Вчера, 13:10Events

Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Вчера, 08:10Техно

Насколько холодно в космосе: ученые дали ответ

Вчера, 07:06Fun

8 Марта удалось на славу: девушка без платья на трассе пыталась поймать такси, видео

9 мартаШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри присоединились к Елизавете II на праздничной службе

9 мартаШоу-бизнес

Памяти Марины Поплавской: воспоминания участников "Дизель Шоу" о любимой коллеге

9 мартаFun

9 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Рецепт бесподобных блинчиков из капусты
Рецепт бесподобных блинчиков из капусты
Салат с тунцом консервированным классический
Салат с тунцом консервированным классический
Взяли 3 луковицы и делаем вкуснейшую еду
Взяли 3 луковицы и делаем вкуснейшую еду
Слоеные конвертики с курицей и грибами
Слоеные конвертики с курицей и грибами
Котлеты из рыбных консервов с рисом: будете в восторге
Котлеты из рыбных консервов с рисом: будете в восторге
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу
Едим орехи каждый день: перемены тела
Едим орехи каждый день: перемены тела